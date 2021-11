WoW macht den Sack zu: Patch 9.2 ist das Ende von Shadowlands

Ob das der Wahrheit entspricht, lässt sich wohl kaum überprüfen, erscheint aber erst einmal ungewöhnlich. Zumeist haben die Erweiterungen nämlich mehr als 2 Content-Updates. Lediglich Warlords of Draenor hatte auch so wenig – und die Erweiterung wurde vorzeitig beendet.

Was wurde gesagt? In einem Interview mit dem Magazin GameRant bestätigte Blizzard, dass „Das Ende der Ewigkeit“ als Höhepunkt und Finale der Story von Shadowlands geplant sei. Außerdem soll Shadowlands lediglich über 3 Seasons verfügen. Da aktuell die 2. Season läuft und mit Patch 9.2 die 3. Season beginnt, ist die Schlussfolgerung eindeutig: Die Handlung von Shadowlands findet mit Patch 9.2 ihr Ende.

Gestern hat Blizzard den Patch 9.2 von World of Warcraft angekündigt und in einem knapp 10-minütigen Video das neue Gebiet, die grobe Story und den Raid vorgestellt. Während bei einigen Fans die Vorfreude wächst und man sich auf neue Inhalte freut, gibt es auch etwas Sorge – denn Patch 9.2 wird wohl das Ende von Shadowlands sein, der finale, große Content-Patch der Erweiterung.

Mit Patch 9.2 endet die Geschichte von World of Warcraft: Shadowlands allem Anschein nach. Und angeblich war das sogar so geplant.

