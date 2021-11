WoW Patch 9.2: Ende der Ewigkeit – Das steckt im neuen Update

Der nächste Patch von World of Warcraft wurd enthüllt. Wir zeigen euch, was in Patch 9.2 steckt.

Wie im Vorfeld angekündigt, hat Blizzard um 19:00 Uhr den nächsten Patch 9.2 vorgestellt. Das Update wird den Namen „Ende der Ewigkeit“ tragen und wartet damit schonmal mit einem ziemlich dicken Namen auf. Ob der Patch auch das halten kann, was der Name verspricht – darauf kann diese Vorschau einen kleinen Vorgeschmack geben.

Neues Gebiet: Zereth Mortis – Die neue Zone wird Zereth Mortis sein. Das ist das Gebiet, aus dem „die Ersten“ stammen. Hier wurden die Nachleben erschaffen, in die Seelen eingeteilt werden. Der Kerkermeister hat bereits einen Vorteil und kommt vor uns in diesem Gebiet an.

Geschichten von WoW sollen Ende finden: Besonders interessant ist auch, dass die Entwickler betonen, Patch 9.2 werde Geschichten zu einem Ende führen, die seit Warcraft III erzählt würden. Der Patch 9.2 sei demnach ein Highlight der Story von World of Warcraft und führe viele Fäden zusammen, um danach neue Geschichten zu ermöglichen.

Neue Sprache gewährt Content: Neu in Patch 9.2 ist eine neue Sprache, die alle Spieler im Laufe der Story erlernen können. Die „Chiffre der Ersten“ wird von den Automa und den Bewohnern von Zereth Mortis gesprochen. Diese Runen zu verstehen und zu begreifen, schaltet nach und nach neue Inhalte frei und dient quasi als Fortschritt in Zereth Mortis.

Neuer Raid: Mausoleum der Ersten – Das Mausoleum der Ersten wird der neue Raid in Patch 9.2 sein. Es führt die Spieler an den Ort, der viele andere Reiche geformt hat. Normale Regeln der Physik gelten hier nicht, was den ganzen Ort an vielen Stellen unwirklich und unlogisch erscheinen lässt. Einige der Bosse sind:

Anduin

Schreckenslords

Ein Wesen, ähnlich wie Algalon

(vermutlich) der Kerkermeister

Ebenfalls mit dabei sind auch wieder die Tier-Sets. Alle Klassen bekommen im neuen Raid endlich wieder ein eigenes Set, das thematisch zum Design der Klasse passen soll.

2 Legendary-Items gleichzeitig: Im Verlauf von Patch 9.2 können Spieler die Option accountweit freischalten, 2 legendäre Gegenstände gleichzeitig tragen zu können. Das dürfte bei einigen Klassen für ziemliches Balance-Chaos sorgen.

Wann erscheint der Patch? Ein konkretes Datum für das Update gibt es noch nicht. Wenn Blizzard sich jedoch an frühere Release-Daten hält, dann dürfte in ungefähr 3 Monten die Veröffentlichung anstehen – als Mitte bis Ende Februar.

Freut ihr euch schon auf den neuen Patch? Oder wartet ihr lieber auf 10.0 und das Ende von Shadowlands?