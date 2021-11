WoW: Heute Abend wisst ihr, ob sich euer Abo wieder lohnen wird

Patch 9.2 von World of Warcraft ist näher, als wir alle dachten. Schon heute zeigt Blizzard was Neues – und hat schon einen ersten Teaser rausgehauen.

World of Warcraft hat zwar gerade erst seinen Patch 9.1.5 erhalten, doch der kann das Spiel nicht im Alleingang retten – das wissen auch die Entwickler. Zwar stecken in Patch 9.1.5 viele gute Anpassungen, doch neuer Content muss her, denn die meisten Spieler haben bereits alles gesehen, was die Schattenlande zu bieten haben. Blizzard bringt zum Glück frische Infos und das schon heute.

Was wurde angekündigt? Heute Abend, am 11.11.2022 um 20:00 Uhr veröffentlichen die Entwickler ein Vorschau-Video auf Patch 9.2. Das Video soll pünktlich auf dem YouTube-Kanal von Warcraft freigeschaltet werden.

Da es sich wohl „nur“ um ein Vorstellungsvideo handelt, werden dort wohl keine Fragen beantwortet, sondern lediglich eine Vorschau für den nächsten großen Content-Patch gegeben.

Gibt es schon Anhaltspunkte? Ja. Zusammen mit der Ankündigung wurde auch ein kurzer Video-Schnipsel gezeigt. Dort sieht man verschiedene Runen mit geometrischen Formen. Anders als die Runen der Herrschaft, die blau leuchten, sind diese Form aber golden – also womöglich vom Licht erfüllt.

Auch Steve Danuser, der Story-Chef bei World of Warcraft hat einen etwas kryptischen Tweet abgegeben und sagt dort:

So viel wartet auf die Entdeckung in der Geometrie. So viele Wahrheiten liegen in ihren Überschneidungen. Die Fraktale.

Das ist ein Zitat aus einem Buch, das Spieler in Tazavesh finden können. In dem Buch geht es um die sechs kosmischen Mächte des Universums und eine mögliche siebte Macht, die alles irgendwie zusammenhält. Es ist also davon auszugehen, dass wir in Patch 9.2 mehr von dieser Macht erfahren – und wie Zovaal, der Kerkermeister, sie benutzen will, um seine Ziele zu erreichen.

Wer als Erstes erleben will, was in Patch 9.2 Sache ist, sollte also heute um 20:00 reinschauen (via YouTube).

Die Community hat übrigens schon ein “Bullshit Bingo” erstellt, mit dem ihr perfekt auf das Vorstellungsvideo vorbereitet seid:

Wann kann man mit Patch 9.2 rechnen? Auch wenn es unwahrscheinlich erscheint, dass Blizzard heute Abend bereits ein konkretes Release-Datum für Patch 9.2 veröffentlicht, kann man bereits einige Spekulationen anstellen.

Wenn der Patch heute angekündigt wird, dann geht der PTR vermutlich im Verlauf dieser oder spätestens nächster Woche online. Es dauert dann in aller Regel rund 3 Monate, bis der Patch vollständig und für den Release bereit ist. Im besten Fall könnte ein Release des Patches dann bereits Mitte Februar 2022 anstehen.

Sobald es die Informationen gibt, werden wir auf MeinMMO natürlich darüber berichten.