WoW: Großer Twitch-Streamer will ins „Community Council“ – Blizzard lehnt ihn wortlos ab

Der Twitch-Streamer Asmongold wollte ins „WoW Community Council“, wurde aber von Blizzard abgelehnt. Kein Wunder, so wie er seine Bewerbung verfasst hat.

Obwohl der Twitch-Streamer Asmongold sich in den letzten Monaten eher mit Final Fantasy XIV anstatt mit World of Warcraft beschäftigt hat, hängt er noch immer an Blizzards MMORPG. Kein Wunder, immerhin hat er mehrfach betont, dass er das Spiel liebt und hofft, es irgendwann wieder genießen zu können, wenn Blizzard die Probleme behebt.

Blizzard hatte nun das Projekt des „Community Council“ ins Leben gerufen – und Asmongold hatte sich darauf beworben, allerdings auf ziemlich freche Art und Weise.

Spieler-Beirat soll Blizzard viele Perspektiven für WoW geben

Was ist das Community Council? Das Community Council von World of Warcraft ist eine Initiative, die von Blizzard ins Leben gerufen wurde. Es geht darum, verschiedene Repräsentanten aus allen möglichen Spielbereichen zu finden, die mit den Entwicklern und dem Rest der Community im Austausch stehen.

Es soll eine Möglichkeit sein, Feedback zu bündeln und die Community mehr an die Entwicklung von World of Warcraft zu bringen. Im besten Fall soll das dann für ein besseres Spiel und eine angenehmere Atmosphäre zwischen Entwicklern und Spielern sorgen.

Asmongold beschwert sich über langweilige, schlechte Inhalte in WoW

Was hat Asmongold getan? Als Asmongold von dem Projekt hörte, verfasste er gleich seine eigene Bewerbung. Die war aber, wie man es von ihm und seinen Streams kennt, mit derber Sprache und einigen Anschuldigungen gespickt. Seine vollständige Bewerbung hat er in einem seiner jüngsten Videos vorgelesen.

In der Bewerbung beschwert sich Asmongold vor allem darüber, dass der „Completionist Content“ immer anstrengender und absurder wurde. Damit meint er etwa Achievements, die besonders anstrengend sind, nur um anstrengend zu sein. So sagt er etwa zu den Erfolgen aus Warlords of Draenor:

Zusammengefasst finde ich, dass Completionist-Content unerfüllend, langweilig, repetitiv und schlecht ist. Aber das war nicht immer so. Ich glaube in WoD haben wir damit begonnen, Erfolge zu sehen, die einfach nur Aufgaben waren, um Zeit zu vergeuden. 2.000 Pet-Battles in Draenor. Warum? Was für eine Art von Müll ist das? Das Ziel ist so groß, so weit weg, dass es an Verrücktheit grenzt, es zu verfolgen Ihr wollt nicht, dass die Leute sich dumm fühlen, weil sie versuchen, eure Erfolge zu erlangen. Und wie könnte man sich nicht dumm fühlen, wenn man versucht, 2.000 Pet-Battles in Draenor zu schaffen?

Ganz ähnlich empfand Asmongold das auch bei den Meta-Erfolgen für Archäologie, die in WoD besonders nervige Züge annahmen:

Makellose Artefakte in Archäologie? Lobet den Herrn, dass ihr Archäologie nicht in Shadowlands hattet (auch wenn das tatsächlich ein großer Fehler war, wenn man all die Lore bedenkt, die ihr mit Archäologie in Shadowlands hättet bringen können). Sonst würden wir jetzt ‘Urtümliche Makellose Artefakte’ farmen. Ich bin mir sicher, wann immer wir die eintauschen würde, hätten wir dann 20 Kisten mit restaurierten Artefakten bekommen anstelle der üblichen 5 oder 10 für gewöhnliche makellose Artefakte. Schaut euch mal den Draenor-Meta-Erfolg für die makellosen Artefakte an und erzählt mir, dass dieses Stück Scheiße nicht der erste Schritt in eine Psychatrie ist.

Was ist mit Asmongolds Bewerbung passiert? Als Asmongold im Anschluss den Status seiner Bewerbung prüfte, hatte er die Meldung, dass „sein Ticket geschlossen wurde“ und es keine Meldung darauf gab. Er wurde also offenkundig mit dieser Bewerbung abgelehnt.

Der Versuch der Bewerbung dürfte damit wohl eher als geplanter Scherz und Aufhänger für ein Video zählen und nicht als ernsthafter Versuch, sich wirklich dem Community Council anzuschließen. Selbst wenn Asmongold durchaus valide Punkte nennt, ist der Text doch so verfasst gewesen, dass eine Ablehnung im Grunde vorherbestimmt war.

Was haltet ihr von Asmongolds Bewerbung? Ein guter Scherz? Oder eine vertane Chance, um wirklich etwas an WoW ändern zu können?