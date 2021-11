Neue Infos werfen kein gutes Licht auf Blizzard. Die beiden Co-Chefs wollten das gleiche Geld – aber das wurde ihnen aktiv verwehrt.

In den letzten Tagen nimmt der Skandal rund um Activision Blizzard wieder Fahrt auf. Nach einem umfangreichen Artikel des Wall Street Journal geriet Bobby Kotick ins Visier und viele fordern seinen Rücktritt als CEO. Gleichzeitig wurde jedoch ein neues Licht auf den Weggang von Jennifer Oneal geworfen.

Die ist, wie wir bereits gestern berichtet haben, nicht nur gegangen, um Frauen im Gaming an anderer Stelle zu helfen, sondern auch, weil sie schlechter bezahlt wurde als ihr männlicher Kollege – und das, obwohl beide versuchten, das gleiche Gehalt zu bekommen.

Woher stammen die Infos? Die Informationen stammen vom Magazin IGN. Dem liegen Screenshots von mehreren Blizzard-Mitarbeitern vor, die Nachrichten aus dem firmeninternen Slack zeigen. Dabei geht es um Nachrichten, die Mike Ybarra an das ganze Team gerichtet hat, aber auch Oneal hat sich zu Wort gemeldet.

Was wurde gesagt? Es geht dabei um die Thematik der ungleichen Bezahlung von Mike Ybarra und Jennifer Oneal. Die beiden hatten nach dem Weggang von J. Allen Brack die Führung von Blizzard in gleichberechtigter Position übernommen. Dabei wurden sie jedoch unterschiedlich bezahlt, was am Ende auch ein Grund für den Weggang von Oneal war – zusammen mit den Zweifeln daran, dass die Führungsebene bei Activision Blizzard wirklich etwas zum Besseren verändern wolle.

In einer Nachricht im Blizzard-Slack schrieb Ybarra zu den Vorfällen:

Hallo Blizzard, bitte schaut Euch die E-Mail an, die ich heute Morgen geschrieben habe. Ich weiß, dass viele der Führungskräfte im Laufe des Tages mit ihren Teams sprechen wollen. Das ist eine schwere Zeit für uns alle, mich eingeschlossen. Ich wurde gefragt und will klar sagen: Jen [Oneal] und ich haben dem Management mitgeteilt, dass wir beide die gleiche Bezahlung wollten, um Blizzard gemeinsam zu führen. Als eine Führungsperson ist Gleichheit in seinem weitesten Sinne etwas, hinter dem ich zu 100 % stehe. Als ein Team teile ich unseren Wunsch nach Veränderung und Wachstum. Ich setze mich dafür ein, dass wir zusammen Blizzard zu dem machen, was wir alle haben wollen. Ich sende in Kürze ein Video an alle bei Blizzard. Vielen Dank und wisst, dass ich die Nachrichten des heutigen Tages verarbeite – und wie viele von Euch damit einige Probleme habe.

Die Aussage sorgte offenbar für Verwirrung bei einigen Mitarbeitern, die wissen wollten, warum die Verantwortlichen bei Blizzard denn die Anfrage nach gleicher Bezahlung ablehnen würden. Darauf erklärte Ybarra weiter:

Jen und ich waren beide noch in bestehenden Verträgen. Ich betreute [Battle.net und Online-Produkte], während sie [Vicarious Visions] leitete, daher war unsere Bezahlung unterschiedlich. Als Jen und mir ein neuer Vertrag angeboten wurde, war er für uns beide der gleiche in unseren Rollen als Co-Leader von Blizzard und unsere Bezahlung wäre dann identisch gewesen.

Angebot kam erst nach der Kündigung

Oneal konnte das aber wohl nicht so stehenlassen und erklärte einige weitere Details dazu, die Ybarra ausgelassen hatte. Demnach habe man ihr erst einen neuen Vertrag mit gleicher Bezahlung angeboten, als sie bereits ihre Kündigung besprechen wollte.

Als Mike und ich in der gleichen Co-Leader-Rolle eingesetzt wurden, begannen wir die Arbeit mit unserer alten Bezahlung, die nicht identisch war. Das blieb auch noch eine ganze Weile so, nachdem wir mehrere Anfragen gestellt hatten, um die Entlohnung anzugleichen.

Blizzard habe nach einer Weile zwar gesagt, dass man an neuen Vorschlägen für Verträge arbeite, allerdings „kam das Angebot der gleichen Bezahlung erst, nachdem ich meine Kündigung einreichte.“

Nach wie vor wirkt es sonderbar, dass Blizzard als Zeichen für Gleichstellung einen Mann und eine Frau einstellt und die Frau dann schlechter bezahlt. Noch sonderbarer wirkt das Ganze, wenn beide versucht haben, Blizzard zu einer gleichen Bezahlung zu bewegen und das mehrfach abgelehnt oder nicht weiter beachtet wurde.

Dass ein solches Angebot erst dann kommt, als Oneal ihre Kündigung besprechen möchte, dürfte vor allem eines sein: Eine Verzweiflungstat, um Oneal doch noch halten zu können und das PR-Desaster zu verhindern, dessen Entfaltung noch immer in vollem Gang ist.

Wie man es auch dreht und wendet, der ganze Vorfall wirkt immer absurder und lässt viele Beobachter inzwischen an der Kompetenz deren zweifeln, die solche Entscheidungen fällen.

Hoffen wir, dass langsam aber sicher der Skandal um Blizzard ein Ende findet und alle „Leichen im Keller“ gefunden wurden. Denn nur dann kann das einstmals so beliebte Unternehmen sich auf den Weg machen, um sich Stück für Stück das Vertrauen der MitarbeiterInnen und Fans zurückzuverdienen.