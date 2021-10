Die Berichterstattung über Blizzard und World of Warcraft ist anstrengend. Cortyn von MeinMMO erklärt, was gerade gehörig schief läuft.

Es ist mal wieder an der Zeit, um ein bisschen über Blizzard zu reden. Ja, ich weiß. Im Grunde tun wir das alle seit Wochen und Monaten. Und fast jeden Tag findet sich aktuell ein neues Ärgernis, über das man berichten kann. Da werden in World of Warcraft Frauen in Obst verwandelt, Story und Namen geändert oder alte, harmlose Witze aus dem Spiel gestrichen. Langjährige Mitarbeiter verlassen das Unternehmen und über allem schwebt ein ekliger Sexismus- und Diskriminierungsskandal.

Es sind eine Reihe von Themen, die ich hier abhandeln will.

Über den Autor:

Cortyn schreibt seit 2013 für MeinMMO und schon immer mit einem besonderen Fokus auf World of Warcraft und andere Blizzard-Spiele. Im Spiel liegt Cortyns Fokus auf so ziemlich allem, das nichts mit PvP zu tun hat: Mythische Dungeons, Raids, Rollenspiel, Pet-Battles, das Sammeln von Erfolgen und die immer größere Transmog-Sammlung.

Blizzard – Für mich mehr als nur Arbeit

Auch wenn es zu meiner Arbeit gehört, über Blizzard und deren Spiele zu schreiben, ist Blizzard für mich eigentlich viel mehr.

Ich weiß noch ziemlich gut, dass Warcraft III für mich damals ein Grund war, mich mehr für Videospiele zu interessieren – nicht nur für das Spielen, sondern auch die Entwicklung. Nachdem ich Archimonde besiegt hatte, interessierte ich mich mehr und mehr für die Entwicklung von Videospielen.

Ich hatte angefangen, viel Zeit in den „RPG Maker 2000“ zu stecken, wollte selbst ein Spiel erschaffen. Sicher mehrere Tausend Stunden habe ich daran gearbeitet. Dabei habe ich auch angefangen, Dialoge zu schreiben – immerhin braucht ein Spiel viel Text. Das wiederum weckte den Wunsch in mir, auch bessere Dialoge verfassen zu können, weshalb ich mehr Bücher las.

Wenig verwunderlich also, dass mein Beruf am Ende etwas mit dem Schreiben zu tun hat. Auch wenn Dialoge jetzt eher selten vorkommen.

Ich bin hier bei MeinMMO gelandet, weil ich gerne schreibe und ein hohes Interesse für Blizzard-Spiele habe. Beides habe ich indirekt Blizzard zu verdanken.

Doch auch privat verdanke ich Blizzard recht viel. Ich habe in meiner aktuellen WoW-Gilde Leute, die ich mitunter seit 15 Jahren kennen und von denen einige sehr gute Freunde geworden sind. Ein großer Teil meines Freundeskreises besteht inzwischen aus Bekanntschaften, die ich mal in WoW geschlossen habe.

Klar, über die Jahre spielen nicht mehr alle WoW, doch die Freundschaft ist geblieben und hat sich auf andere Spiele ausgeweitet, auf gemeinsame Filmabende oder Pen&Paper-Runden.

Oder um es kurz zu sagen: Blizzard als Ganzes liegt mir am Herzen. Einige der schönsten Erinnerungen meines Lebens basieren auf Ereignissen, die nur stattfanden, weil ich über Blizzard und deren Spiele an andere Menschen gelangte, die mir wichtig sind.

Umso mehr stört es mich, was jetzt bei Blizzard und World of Warcraft passiert. Übertriebener Aktionismus, der in eine ganz falsche Richtung geht und genau das Gegenteil von dem bewirkt, was die Entwickler eigentlich erschaffen wollen: Eine Welt, in der sich jeder zuhause fühlt.

Sinnvolle Änderungen gegen Belästigung sind gut

Ich stehe ich gar nicht mit allen Änderungen grundsätzlich auf Kriegsfuß. Gerade die Begründung, dass einige Emotes auf eine unfreundliche und feindselige Weise genutzt werden können, kann ich gut nachvollziehen.

In meinen über 15 Jahren in World of Warcraft, die meiste Zeit auf RP-Realms, habe ich einfach ein paar schräge Leute mitbekommen. Damit meine ich nicht den typischen PvP-Schurken, der dich in der offenen Wildbahn umhaut und dann anspuckt, weil er sich für den größten Held des Schlingendorntals hält. Gerade unter Rollenspielern findet man – aus eigener Erfahrung – oft Cyber-Stalker oder Trolle, die sich Zweitaccounts erstellen, damit Leute ausspionieren, ihnen nachstellen und Emotes spammen.

Klar, man kann die auf die Ignore-Liste nehmen und dann gedanklich ausblenden. Aber das gelingt nicht allen. Ich krieg auf einem meiner Charaktere alle paar Wochen einen Ingame-Brief von jemandem, der mir mal wieder im Spiel sagen muss, wie schlecht meine Artikel doch sind und dass ich ja mal überhaupt keine Ahnung von gar nichts habe. Ich kann das inzwischen ab und amüsiere mich eher darüber. Aber andere können damit nicht so gut umgehen.

Man kann das eigene „dicke Fell“, nicht als Standard für alle voraussetzen.

Schön, dass du mir trotzdem Klicks bescherst 🙂

Ich habe in den 15 Jahren mehr als nur eine Handvoll Leute erlebt, die schlicht nicht mehr in WoW einloggen wollten, weil sie Angst vor Belästigung durch andere Spieler hatten. Sie hatten nicht das Gefühl, als gäbe es im Spiel genügend Möglichkeiten, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Und da rede ich noch gar nicht von den absurden RP-Schlammschlachten, bei denen die Leute immer hinter dem Rücken übereinander herziehen, der irgendeine erfundene RP-Regel nicht ganz genau so auslegt wie sie selbst.

Was ich damit sagen will: Ich habe absolutes Verständnis dafür, wenn die Entwickler von World of Warcraft dafür sorgen wollen, dass das Spiel inklusiver, einladender und weniger toxisch in dem vom Spiel ermöglichten sozialen Interaktionen ist.

Es ist okay, wenn World of Warcraft das Emote „/spucken“ oder „/stöhnen“ nicht mehr als Standard anbietet. Es ist verdammt wichtig und richtig, dass man künftig einen ganzen Account auf die Ignore-Liste nimmt, wenn man einen einzigen Charakter davon blockiert.

Das sind Dinge, die begrüße ich, wenngleich ich bei den Emotes zumindest nachvollziehen kann, warum man aus Spielersicht gegen eine Abschaffung ist. Vermutlich, weil man selbst noch nicht Opfer davon wurde, wenn man damit über Stunden oder Tage zugespammt wird, bis man sich selbst richtig schlecht fühlt.

Blizzard streicht zu viel und das Falsche

Als Blizzard vor einigen Tagen endlich eine Erklärung zu all den Änderungen in World of Warcraft geliefert hat, war ich froh. Ich dachte, dass das vielleicht der Wendepunkt sein könnte. Endlich ein klares Statement zu haben und zu verstehen, nach welchen Prinzipien und Leitlinien Blizzard Dinge ändert, das hätte eine gute Sache sein sollen.

Das war es aber nicht.

Denn kurz darauf fiel auf, dass Blizzard zahlreiche Witze und Flirtsprüche in der englischen Version aus dem Spiel streicht.

Es geht dabei nicht nur um ein oder zwei Sprüche. Satte 74 Flirtsprüche und Witze der englischen Version fallen den Änderungen zum Opfer und werden ersatzlos gestrichen.

Selbst wenn ich mich mit aller Gewalt in einen aufgebrachten Klischee-Twitternutzer reinfühle, der auf jeden Fall getriggert sein will, dann finde ich nur 4 oder 5 der Sprüche wirklich bedenklich.

Nehmen wir einen der Pandaren-Flirtsprüche der Männer: „Hey, hot stuff. Want to try breeding in captivity?“

Da könnte man einfach schmunzeln und anerkennen, dass das offenbar eine Anspielung darauf ist, dass Zoos in der realen Welt Probleme damit haben, Pandas zur Fortpflanzung zu animieren, da die sich in Gefangenschaft einfach nicht gerne paaren.

Oder man verdreht den Spruch in Gedanken so lange, bis man darin die Grundlage für einen „Rape-Joke“ sieht, denn was sonst könnte „Fortpflanzung in Gefangenschaft“ sonst bedeuten?

Das ist eines der wenigen Beispiele, bei denen ich mir denke: Okay, wenn man es krampfhaft darauf anlegt, darin etwas problematisches zu sehen, dann geht das. Da muss man schon viel Langeweile haben und einen dicken Schluck aus der „TRIGGERED“-Flasche nehmen – aber es geht.

Doch bei anderen Sprüchen ist das einfach nicht so – oder nur mir gelingt es nicht.

Die Flirtsprüche der Trollfrauen sind anrüchig – aber genau das sollten sie ja auch sein!

Nehmen wir den Flirtspruch der Troll-Frauen: „When enraged, and in heat, a female troll can mate over 80 times in one night. Be you prepared?“

Auch dieser Spruch wird gestrichen.

Das ist der Spruch eines weiblichen Charakters, der eine Aussage über sich selbst trifft. Im Kosmos des Spiels gibt es da keinen Sexismus von außen. Die Troll-Frau sexualisiert sich selbst und stellt das in den Vordergrund – das ist der Inbegriff von Flirten. Der anderen Person auf leicht verspielte Weise mehr oder minder klarzumachen: Ich find’ dich toll, bei uns könnte was gehen.

Ähnlich ist es bei dem Blutelfen-Spruch der Frauen: „Ist das da ein Manawyrm in deiner Hose oder bist du nur froh mich zu sehen?“

Den Spruch gibt es in mehreren Varianten auch bei anderen Völkern – Goblins und Nachtgeborene haben den auch.

Bald nicht mehr, denn alle 3 Versionen werden gestrichen. Und ich habe nicht die leiseste Ahnung, warum. Klar ist der Spruch recht eindeutig – aber exakt das ist doch seine Daseinsberechtigung. Ein lockerer, flotter Spruch. Etwas anzüglich. Denn genau das ist ein Kernaspekt von Flirts, mal mit mehr, mal mit weniger Niveau.

Manawyrme und Reittiere – darüber reden Elfen bald nicht mehr.

Ein letztes, drittes Beispiel, das mich richtig wütend macht, je länger ich darüber nachdenke.

Ein weiterer Spruch der weiblichen Blutelfen ist: „Eigentlich reite ich ja nur auf epischen Reittieren, aber … lass uns darüber reden.“

Ihr könnt es euch schon denken, der Spruch ist mit Patch 9.1.5 auch Geschichte. Dabei war der Spruch vor allem eines: Witzig. Er hat einen Ingame-Flirt (aus Sicht des Charakters) mit einem Fakt aus Sicht des Spielers oder der Spielerin („episches Reittier“) kombiniert. Eine Elfe, die locker mit ihrer eigenen Sexualität umgeht. Ein vielleicht nicht sonderlich poetischer, aber doch gelungener Spruch.

Eine tolle Lösung für einen prägnanten, lustigen Flirtspruch – der nun verschwindet.

Eines der vielen, verdammt falschen Signale, die Blizzard damit sendet, ist: Frauen, haltet euch mit eurer Sexualität zurück und geht damit bloß nicht offen oder selbstbewusst um.

Selbst wenn das nicht die Absicht der Entwickler ist, ist das doch genau die Nachricht, die damit transportiert wird, wenn man den weiblichen Charakteren die Flirtsprüche nimmt, in denen sie mit der eigenen Sexualität locker umgehen.

Was die ganze Sache noch viel absurder macht: Flirtsprüche und Witze können schon seit Jahren sowieso nur von Charakteren in der eigenen Gruppe gehört werden. Und das sind in aller Regel Leute, die ich zumindest ein bisschen kenne oder ihnen damit wenigstens ein Mindestmaß an Vertrauen entgegenbringe.

Wer nicht in der Gruppe des Emote-Nutzers ist, kann den dazugehörigen Sound gar nicht mehr hören. Noch viel „sicherer“ kann man solche Sprüche eigentlich gar nicht machen.

Der Rückhalt in der Community fehlt

Dass Blizzard mit den Änderungen weit, weit über das Ziel hinausschießt, ist inzwischen vielen klargeworden und sollte langsam auch bei den Entwicklern angekommen sein. Das Feedback ist fast überall negativ.

Im Subreddit von World of Warcraft, auf wowhead und in den offiziellen Foren liest man immer wieder Beiträge, die im Kern sagen: „Ich bin eine Frau und ihr tut mir mit den Änderungen keinen Gefallen. Wir entwickeln uns zurück in die Vergangenheit, in der Frauen nichts in Bezug auf Sexualität sagen oder zeigen durften.“

Klar gibt es auch Verständnis und bei manchen Änderungen Zustimmung. Dass etwa die Afrasiabi-NPCs entfernt wurden, das haben die meisten akzeptiert.

Für die Löschung der Afrasiabi-NPCs gab es noch Verständnis.

Doch inzwischen herrscht der Gedanke vor, dass Blizzard in einem Wahn der Überkorrektur einfach sämtliche sexuellen Anspielungen aus Azeroth streicht und damit eine eintönige, langweilige und sterile Welt zurücklässt.

Die Lockerheit, die frivolen Sprüche und die kleinen, mitunter sehr blöden Wortwitze – die haben Warcraft mit groß gemacht.

Ich kann noch heute fast alle Sprüche aus Warcraft III mitsagen, die abgespielt werden, wenn man eine Einheit wiederholt anklickt. Darunter sind auch ein paar frivole Dinge.

Der manchmal alberne Humor ist einer der Grundpfeiler von Warcraft – zumindest für mich. Das sind witzige Details, die ich liebe, die den Charakteren und der Welt mehr Leben eingehaucht haben.

Über Blizzard zu schreiben ist nur noch Tortur

Ich schreibe jetzt seit rund 8 Jahren für MeinMMO über Blizzard und World of Warcraft – und noch nie hat es so wenig Spaß gemacht, wie jetzt. Wenn ich nachts oder morgens nach spannenden Themen für News und Artikel suche, dann ist das eigentlich immer eine bunte Mischung, nach der ich Ausschau halte.

Auch wenn bei vielen noch im Kopf hängt, dass Autoren immer nur nach Skandalen suchen, weil die viele Klicks bringen – das stimmt nicht. Ganz davon abgesehen, dass negative Schlagzahlen nicht automatisch viele Klicks generieren:

Die meisten hier schreiben äußerst gerne über positive Dinge. Kleine Heldengeschichten, besonders schöne Augenblicke der Interaktion unter Spielern, beeindruckende Leistungen oder kuriose Vorfälle zum Lachen.

Doch bei Blizzard und World of Warcraft sind die “schönen” Geschichten gerade sehr rar gesät. Es macht einfach keinen Spaß.

Sich den halben Tag nur mit negativen Dingen zu beschäftigen, wie Sexismus, der Unzufriedenheit der Spieler, Beschwerden und Konflikten, das macht einfach mürbe. Vor allem, weil Blizzard auch ein Unternehmen ist, das mir in den letzten 15 Jahren viel bedeutet und durch seine Spiele gegeben hat, nagt das an mir. Ich halte mich grundsätzlich für recht reflektiert und auch in der Lage, Änderungen aus der Position von anderen Leuten einschätzen zu können – doch gerade fehlt mir bei so vielen Dingen das Verständnis.

Wer MeinMMO schon länger liest, der kennt vielleicht noch meinen Artikel „Heute über Blizzard zu berichten tut mir in der Seele weh“ aus dem Jahr 2018.

Damals dachte ich, dass Blizzard einen absoluten Tiefpunkt erreicht hatte. Die großen Aufreger waren die Ankündigungen von Diablo: Immortal, fragwürdige Angebote im WoW-Shop und die Entlassung vieler Mitarbeiter.

Inzwischen wünschte ich, wir hätten wieder den Zustand von 2018 – denn da war mir „mein Blizzard“ und die Berichterstattung darüber angenehmer.

Dabei mag ich World of Warcraft. In keinem anderen Spiel habe ich mehr Zeit versenkt. Ich mag sogar einen großen Teil der aktuellen Inhalte und finde viele Aspekte von Shadowlands – vollkommen aufrichtig – besser als es viele in der Community sehen. Ich logge nicht nur “aus Gewohnheit” ein, sondern weil ich durchaus noch immer Spaß habe.

Nur das ganze “Drumherum” ist nervig. Die Unzufriedenheit der Community, das anscheinend kopflose Vorgehen der Entwickler, der Skandal bei Blizzard. Es nervt. Dabei ist es gut, dass so Dinge wie der Skandal aufgedeckt werden. Aber dass es ihn überhaupt gibt – das nervt.

Gegenwärtig bin ich echt froh, wenn ich über Minecraft, Back 4 Blood oder Dead by Daylight schreiben kann. Über Blizzard zu schreiben, macht einfach keinen Spaß mehr. Nicht, weil die Spiele grundsätzlich schlecht wären, sondern weil sich alles gerade in einer Negativspirale befindet. Egal ob es um die Spieler, die Entwickler oder das Unternehmen als Ganzes geht.

Ich sehne mich nach Zeiten zurück, in denen der größte Skandal ist, dass Rextroy mal wieder einen Bug gefunden hat, mit dem er 40 Spieler onehitten kann oder die schlimmstmögliche Veränderung in WoW war, Sylvanas einen Bauchpanzer zu verpassen.

Ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht so genau, wo ich eigentlich mit diesem Artikel hin will. Ich glaube, ich wollte dazu einfach mal meine Ansicht und Meinung niederschreiben, um es loszuwerden.

Vielleicht hat es euch ja unterhalten.