Aktionäre, die 275 Mio € an Activision Blizzard halten, fordern Rücktritt von CEO Kotick

Nachdem gestern ein Bericht veröffentlicht wurde, der viel Kritik an Bobby Kotick (58) und sogar einen Streik in der Firma auslöste, hat sich jetzt eine Gruppe von Aktionären von Activision Blizzard (WoW; Call of Duty) gemeldet, die den CEO dazu auffordern, von seinem Posten zurückzutreten.

Wer fordert das? Es ist eine Gruppe von Aktionären, darunter die „Strategic Organizing Center (SOC) Investment Group“. Deren Sprecher ist Dieter Waizenegger, der sich in einem Interview mit der Washington Post zu den Wünschen seiner Gruppe äußert.

Die SOC sieht sich als Gruppe, die dafür eintritt, Manager und Firmen für „unverantwortliches und unethisches Verhalten“ zur Verantwortung zu ziehen. Sie haben einen Brief an den Vorstand von Activision Blizzard geschickt.

Die Gruppe von Aktionären repräsentiert 4.8 Millionen Anteile an Activision Blizzard. Das entspricht ungefähr 275,5 Millionen Euro. Vor einem halben Jahr waren es noch einige Millionen mehr, denn die Aktie von Activision Blizzard ist in den letzten 6 Monaten um fast 26 % gefallen.

Die 4.8 Millionen Anteile machen aber nur einen kleinen Anteil an Activision Blizzard aus, insgesamt kursieren etwa 779 Millionen Anteile, Firmen wie Blackrock (58 Millionen) oder Vanguard (64 Millionen) halten weitaus größere Stücke am Software-Riesen, wie die Washington Post weiß.

“Aktuelle Führung bei Activision Blizzard hat wiederholt versagt”

Das will die Gruppe: Die Gruppe fordert den Rücktritt von Bobby Kotick als CEO von Activision Blizzard. Außerdem fordern sie den Ruhestand von zwei langgedienten Vorstandsmitgliedern, Brian Kelly (seit 95 im Vorstand) und Robert Morgado (seit 97).

Der Vorstand hatten am Dienstag nach dem Artikel des Wall Street Journals öffentlich seine Unterstützung für Kotick zum Ausdruck gebracht. Sie sollten zum 31. Dezember in den Ruhestand gehen. Die beiden sind die Vorstandsmitglieder, die am längsten dabei sind.

Die Gruppe sagt: Wenn die 3 nicht zurücktreten, werde man im Juni 2022 beim nächsten Treffen der Aktionäre gegen die Wiederwahl des Vorstands stimmen und andere Aktionäre dazu auffordern, ebenfalls mit „Nein“ zu stimmen.

Activision Blizzard soll die Posten von Kelly und Morgado dann divers besetzen, man wünscht sich wenigstens einen Angestellten oder eine Angestellte von Activision Blizzard im Vorstand, der oder die nicht zur absoluten Führung gehört.

Zuletzt wurde bekannt, dass 3 Frauen bei Activision Blizzard in Führungsrollen das Unternehmen 2021 verlassen hatten. Darunter war auch Jen Oneal, die neue Chefin von Blizzard: Sie sagte, sie habe in ihrer Position weniger Geld verdient als ihr männlicher Co-Chef.

Waizenegger sagt: Es sei klar, dass die aktuelle Führung von Activision Blizzard wiederholt versagt hat, einen sicheren Arbeitsplatz gewährleisten – das sei eine Grundvoraussetzung ihres Jobs.

Activision Blizzard brauche einen neuen CEO und neue Mitglieder im Vorstand mit der nötigen Expertise, den Fähigkeiten und der Überzeugung, um die Firma zu verändern.

