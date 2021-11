Mitarbeiterin sagt: 2020 hatte Blizzard 3 mächtige Frauen, alle sind 2021 weg

Nach dem überraschenden Ausstieg von Blizzard-Chefin Jen Oneal ist die Sexismus-Debatte beim Spiele-Entwickler Blizzard (WoW, Diablo, Overwatch) neu entbrannt. Die ehemalige Technik-Chefin von Blizzard sagt: Es gab 2020 kurzzeitig 3 Frauen in Führungs-Positionen. Alle 3 hätten 2021 die Firma verlassen.

Wer spricht da? Der Tweet kommt von Amy Dunham, sie war zuletzt Technical Director bei Blizzard, also die Technik-Chefin.

Dunham hat einen beeindruckenden Lebenslauf, seit 20 Jahren arbeitet sie als Programmiererin oder Technikerin in leitenden Funktionen an wichtigen MMOs und MMORPGs, wie aus ihrem Linkedin-Profil hervorgeht (via linkedin):

Das sagt Durham: Nachdem bekannt wurde, dass die Blizzard-Chefin Jen Oneal das Studio nach nur 3 Monaten verlässt, schreibt Dunham über Twitter:

Schaut euch an, wen eine Firma in die Entscheidungs-Position beim „Kern“-Geschäft stellt. 2020 gab es eine kurze Zeit bei Blizzard, in der drei Frauen Führungs-Positionen bei Blizzard hielten – Director-Rollen. Es waren Julia, Jen und ich.

Und alle 3 von uns waren die ersten Frauen in diesen speziellen Rollen, und wir waren außerdem die erfahrensten und höchstgestellten Frauen in der Firma in unseren Bereichen. Wir alle haben dieses Jahr die Firma verlassen. Bevor ihr versprecht, mehr Frauen einzustellen (meistens welche, die am Anfang ihrer Karriere stehen und kaum Möglichkeiten haben, Gelegenheiten auszuschlagen), solltet ihr erst Mal rausfinden und den Grund beheben, warum sich all eure erfahrenen Frauen dazu entscheiden, zu gehen.

Amy Dunham