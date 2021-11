Der Sexismus-Skandal um das Videospiel-Studio Blizzard (WoW, Diablo, Overwatch) erfasst jetzt auch den Publisher Activision (Call of Duty). Das Wall Street Journal erhebt in einem Enthüllungsbericht schwere Vorwürfe gegen den CEO Bobby Kotick (58). Der soll von üblen Vorgängen in der Firma gewusst, sie aber dem Vorstand verschwiegen haben. Außerdem habe er einer Assistentin einmal gedroht, sie umbringen zu lassen.

Das ist die Situation:

Im Juli 2021 hat eine staatliche Behörde Anklage gegen Activision Blizzard erhoben: Es ging vor allem um Vorfälle von Sexismus im Studio Blizzard. Dort habe eine Kultur wie in einer Studentenverbindung geherrscht, es sei am Arbeitsplatz gesoffen worden, Frauen wurden sexuell belästigt, klein gehalten und schlecht bezahlt.

In der Folge kam es zu immer mehr Vorwürfen, der Präsident von Blizzard musste zurücktreten, ein neues Führungs-Duo trat an, man leitete Maßnahmen ein, um die Firma zu einem „sicheren Arbeitsplatz“ zu entwickeln. Unter anderem entließ man 20 Mitarbeiter und stellte neue, harte Regeln auf.

Die Vorwürfe waren weitgehend auf Blizzard beschränkt, es ging nur wenig um den Publishing-Arm Activision und die Studios, die an Call of Duty arbeiten. Das ändert sich jetzt.

Kotick soll von Vergewaltigungen gewusst haben

Woher kommen die Vorwürfe? Das Wall Street Journal hat einen großen Bericht verfasst, der sich vor allem um den CEO von Activision Blizzard, Bobby Kotick (58), dreht, aber auch einen Blick hinter die Kulissen wirft (via wsj).

Der Bericht trägt den Titel: “Activision CEO Bobby Kotick wusste seit Jahren über die Vorwürfe sexuellen Missbrauchs beim Videospiel-Giganten”.

Kotick hatte in der Konsequenz aus dem Skandal im Oktober 2021 auf einen Großteil seines Gehalts verzichtet. Vorher hatte er allerdings einen riesigen Bonus eingestrichen.

Das sind die Vorwürfe: Laut dem Artikel hätte ein Anwalt einer früheren Mitarbeiterin von Sledge Hammer Games (Call of Duty) in einer Email an Bobby Kotick im Juli 2018 mitgeteilt, dass seine Klientin 2016 und 2017 von ihrem männlichen Vorgesetzten vergewaltigt wurde, nachdem er sie dazu brachte, zu viel Alkohol im Büro zu trinken. Das habe die Angestellte an die Personal-Abteilung gemeldet. Es sei aber nichts passiert. Nun drohte sie mit einer Klage.

Innerhalb von Monaten sei die Klage außergerichtlich beilegt worden: Kotick habe dem Vorstand aber die Vorwürfe der Vergewaltigung verschwiegen. Das Wall Street Journal bezieht sich auf Quellen nahe des Vorstands.

Weiter heißt es: Kotick habe von zahlreichen Anschuldigungen gewusst, habe dem Vorstand aber nicht alles mitgeteilt.

An ihr machte sich viel Ärger fest: Fran Townsend sendete eine E-Mail an die Mitarbeiter von Activision Blizzard.

Kotick soll hinter kontroverser E-Mail von Townsend stecken

Als die Sexismus-Anklage gegen Blizzard kam, soll Kotick dann veranlasst haben, dass die Mitarbeiterin Fran Townsend diese Klage in einer E-Mail an die Mitarbeiter von Activision Blizzard brüsk abweist. Das Wall Street Journal sagt, man habe Quellen, die das belegen.

Der Vorstand wurde von der Klage total überrascht: Erst durch die Anklageschrift erfuhr man, dass sich eine Mitarbeiterin von Activision Blizzard umgebracht hatte, nachdem Nacktbilder von ihr auf einer Firmenparty kursierten.

Auf Nachfragen des Vorstands habe Kotick gesagt, „diese Kultur“ beschränke sich auf Blizzard. Die Probleme seien mittlerweile gelöst.

Kotick soll Assistentin 2006 mit Mord gedroht haben

Im Artikel des Wall Street Journal folgen viele weitere Vorwürfe gegen Kotick:

So habe sich 2006 eine Assistentin beschwert, Kotick würde sie belästigen und hätte ihr in einer Voice-Mail gedroht, sie töten zu lassen. Auch das wurde außergerichtlich geklärt, wie Quellen sagen.

Eine Sprecherin von Activision Blizzard kommentiert zu dem Vorfall: Den habe Kotick vor 16 Jahren beigelegt, das war offensichtlich übertrieben und unangemessen. Er habe sich tief dafür entschuldigt.

Aktien-Kurs fällt – Mitarbeiter drohen mit Streik

So reagiert Activision Blizzard: In einem Statement an die Wirtschaftsseite Bloomberg kritisiert man die Berichterstattung des Wall Street Journal. Es heißt, der Bericht würde „wichtige Veränderungen“ ignorieren (via twitter). Die Firma habe auf Anschuldigungen sexuellen Fehlverhaltens reagiert und wichtige Änderungen eingeleitet, damit Activision Blizzard zu einem inklusiven Arbeitsplatz.

Der Bericht berücksichtige nicht, dass tausende von Mitarbeitern jeden Tag hart arbeiten, um den Werten der Firma und ihren eigenen gerecht zu werden. Unter der Leitung von Mr. Kotick habe man schon “signifikante Verbesserungen” erzielt und werde damit weitermachen.

So reagiert die Börse: Der Kurs von Activision Blizzard ist um 6 % eingebrochen. Bereits nach der Verschiebung von Overwatch 2 und Diablo 4 war er deutlich gefallen.

So reagieren die Mitarbeiter: Wie der Journalist Jason Schreier berichtet, will man bei Activision Blizzard einen Streik organisieren, um die Entlassung von Bobby Kotick zu forcieren (via twitter).

Weiter meldet Schreier, heute Morgen habe Activision den Leuten bereits die ganze nächste Woche freigegeben wegen Thanksgiving,. Außerdem hätte man in einem Video an die Angestellten bereits den Artikel des Wall Street Journals kritisiert und Activision verteidigt.

Das bei Blizzard noch was im Argen lag, konnte man sehen, als die neue Chefin von Blizzard kurz nach ihrer Beförderung bereits zurücktrat und die Firma verließ:

Mitarbeiterin sagt: 2020 hatte Blizzard 3 mächtige Frauen, alle sind 2021 weg

