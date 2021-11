WoW verdoppelt die Zahl der Legendarys, die ihr tragen könnt

Vermutlich wird es auch hier für jede Klasse und Spezialisierung eine „Best in Slot“-Variante geben, die sich sicher im Verlauf des PTR von Patch 9.2 herauskristallisiert. Darüber hinaus muss das Feature für „2 Legendarys gleichzeitig“ erst im Verlauf von Patch 9.2 freigeschaltet werden. Es wird aller Voraussicht nach an das Fortschritt-System von Zereth Mortis gebunden sein. Allerdings soll die Freischaltung accountweit erfolgen. Habt ihr den Bonus auf einem Charakter, können auch alle eure anderen Charaktere auf Stufe 60 sofort 2 legendäre Items gleichzeitig anlegen.

Zwei legendäre Items gleichzeitig in World of Warcraft . Das klingt verlockend, hat jedoch harte Einschränkungen. Wir verraten euch, welche.

Insert

You are going to send email to