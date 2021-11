WoW-Spieler zu Patch 9.2: „Ein Witz, den ihr euch selbst erzählen könnt“

Patch 9.2 von World of Warcraft wurde vorgestellt – und es gibt jede Menge Kritik. Die Foren quillen über mit Memes und negativen Schlagzeilen.

Gestern hat Blizzard das nächste große Update von World of Warcraft vorgestellt. Der Patch 9.2 mit dem Namen „Das Ende der Ewigkeit“ bringt eine ganze Reihe an Neuerungen, die im Video vorgestellt oder zumindest angeteasert wurden. Begleitet wurde das von Aussagen der Entwickler, die den Entwicklungsprozess erklärten.

Im Subreddit von World of Warcraft gibt es aber viel Hohn und Spott. Zahlreiche Memes und Diskussionen machen klar: Patch 9.2 schmeckt nicht allen und das, was die Entwickler sagen, erst recht nicht.

Die größten Streitpunkte wollen wir euch hier kurz vorstellen.

Zereth Mortis sieht nicht fremdartig genug aus

Das neue Gebiet „Zereth Mortis“ wurde von den Entwicklern als fremdartig beschrieben. Wie etwas, das man bisher einfach noch nie gesehen habe. Dazu wurden verschiedene Dinge beschrieben, wie Wasser, auf dem man laufen kann oder merkwürdige fliegende Steine und Bäume. Auch wenn das nur Beispiele waren, gab es all das schon in der World of Warcraft. Nagrand bestand aus fliegenden Felsen und Bäumen, Wasser, auf dem man laufen kann, gab es schon in Bastion.

Das führt dann zu Memes wie diesem hier:

Ein Witz, den ihr euch selbst erzählen könnt

Ebenfalls viel Zuspruch gibt es auf einen Reddit-Thread, der inzwischen über 5.000 Upvotes hat, mit dem Titel „’Das finale Kapitel’, ‘Fäden zusammenführen’, ‘3-Akt-Drama’ und andere Witze, die ihr euch selbst erzählen könnt“.

Die Entwickler haben im Video nämlich behauptet, dass mit Patch 9.2 nun eine Geschichte zu Ende erzählt wird, die schon in Warcraft III bekommen hätte. Dabei vermitteln sie den Eindruck, als hätte man schon zu Zeiten von Warcraft III geplant, den Kerkermeister auftauchen zu lassen.

Das bezweifeln viele Spieler allerdings. Für die meisten war „Legion“ die Erweiterung, die eine Geschichte beendete – nämlich die der brennenden Legion.

Deutlich sarkastisch schreibt dazu Shot_Substance_9210:

Seit dem Moment, an dem ich Warcraft III gestartet habe, wollte ich endlich den geheimen bösen Kerl herausfordern, der geheim hinter dem Lichkönig stand und von dem wir gar nicht wussten. Nein, nicht Sargeras, sondern der Typ, der noch geheimer ist und so geheim war, dass selbst die Story-Schreiber ihn vor 20 Jahren nicht kannten.

Deutlich drastischer schreibt kamsheen dazu:

Es macht mich wütend, wenn Leute mich wie einen Schwachkopf behandeln. Es macht mich noch wütender, wenn die Leute, die das versuchen, selbst Schwachköpfe sind.

Alte Skelette und neue Skins

Ein weiterer Kritikpunkt ist das Design der Kreaturen in Zereth Mortis. Das sind im Grunde alles nur bereits bekannte Wesen, die alte „Skelette“ benutzen, die es schon länger im Spiel gibt. Die tatsächlichen Texturen seien zwar neu, in manchen Fällen aber nur Recolor. Das macht einige Spieler wütend, denn sie hatten komplett neue Kreaturen erwartet, die man nicht bereits kennt.

Allerdings merken hier auch Spieler an, dass es durchaus Sinn ergibt, dass in Zereth Mortis vor allem bekannte Formen vorkommen. Immerhin ist Zereth Mortis der Ort, an dem die ganzen Reiche der Schattenlande erschaffen wurden. Die Wesen hier sind quasi die Prototypen, aus denen später die Reiche von Shadowlands geformt wurden. Da ist es nur sinnvoll und logisch, dass die Kreaturen starke Ähnlichkeit zu bereits bekannten Kreaturen haben.

Tier-Sets “von den Entwicklern gewünscht”

Ebenfalls von vielen gemocht wird die Rückkehr der Tier-Sets, allerdings nicht das, was die Entwickler dazu sagen. Denn laut den Entwicklern haben sich „Spieler sich die Tier-Sets lange zurückgewünscht. Wir als Entwickler auch, deshalb sind wir aufgeregt, sie in Patch 9.2 zurückzubringen.“

Dabei merken einige Spieler jedoch an, dass das nicht der Wahrheit entsprechen kann. Immerhin wurden die Tier-Sets damals abgeschafft, weil man nach über 20 verschiedenen Varianten von Klassensets langsam einfach keine Design-Ideen mehr hatte.

Das ist auf der einen Seite zwar verständlich, denn nachdem man zum 20. Mal die Frage „Wie denn ein gut ausgerüsteter Magier in WoW aussehen könnte“ beantwortet hat, dürfte das Konzept wirklich etwas schwieriger werden. Dass die Entwickler nun aber behaupten, man habe sich ja schon lange auf die Tier-Sets gefreut, wo sie es doch waren, die diese Sets aus dem Spiel verbannt hatten, stößt vielen sauer auf.

Was wird sonst noch kritisiert? Eine ganze Menge. Auch an vielen kleineren Dingen ärgert sich die Community und verfasst viele Themen:

Die Tier-Sets kommen nicht gut weg. Der erste Eindruck ist, dass die Sets nur aufgepimpte Versionen der Kyrianer-Sets sind und gar nicht ihren Konzeptzeichnungen entsprechen.

Dass kein neuer Dungeon erscheint, stört ebenfalls einige Spieler.

Viele zweifeln an, dass Patch 9.2 wirklich immer als letzter Patch geplant war, selbst wenn Blizzard das nun so verkauft.

Das Chiffre-System sieht für viele nach dem gleichen Timegating aus, das man schon vorher nicht mochte.

Natürlich ist das – wie auf Reddit üblich – nur der laute Teil der Spielerschaft. Ob diese Enttäuschung für die breite Masse gilt, wird sich wohl in den nächsten Wochen und Monaten genauer zeigen.

Was haltet ihr von Patch 9.2 und dem, was bisher enthüllt wurde?