Das nächste Addon von World of Warcraft könnte die Helden zurück in die Heimat führen. Die Hinweise darauf verdichten sich langsam.

Auch wenn World of Warcraft gerade erst auf den großen Patch 9.2 zusteuert, fragen sich bereits viele Spieler, wo die Story denn mit dem nächsten Addon hingeht. Das Update 10.0 wird wohl für zahlreiche Fans des Spiels die Probe, ob „WoW es nochmal packt“. Denn nicht allen hat das fremdartige Setting der Schattenlande gefallen, das nur wenig mit dem ursprünglichen Azeroth zu tun hat.

Die Hoffnung ist groß, dass die 9. Erweiterung von World of Warcraft wieder auf Azeroth spielen wird. Erste Hinweise darauf gibt es bereits – manche versteckt in den Spieldaten, andere lassen sich aus Promo-Material ableiten.

Einen ersten Hinweis darauf, dass Azeroth wieder mehr in den Fokus des Geschehens rückt, gibt bereits ein kleiner Teaser von Blizzard selbst. Blizzard hat nämlich einige ehemalige Spieler per Mail informiert, dass Patch 9.2 bald ansteht. Dabei ist vor allem der letzte Satz spannend:

„Bereitet euch darauf vor, eurem Schicksal in ‘Ende der Ewigkeit’ entgegenzutreten – die Seele von Azeroth hängt davon ab!“

Die „Seele von Azeroth“ hat bisher in Shadowlands recht wenig Erwähnung gefunden. Sie wurde lediglich ein einziges Mal während der Intro-Erfahrung erwähnt, als der Kerkermeister verlautbarte: „Der Tod greift nach der Seele eurer Welt.“ („Death comes for the soul of your world.“)

Somit ist eindeutig klar, dass Azeroth zumindest eine Rolle in Patch 9.2 spielen wird.

Doch es gibt noch weitere Hinweise darauf. Auf einem der bereits veröffentlichten Screenshots zu Patch 9.2 sehen wir den Kerkermeister – vermutlich als Boss im kommenden Raid. Wer genau hinschaut, erkennt allerdings im Hintergrund die blau-golden-weißen Farben eines Energiestrahls – die Farbe von Azerit oder anders gesagt: der Lebensessenz des Planeten Azeroth.

Inzwischen wurde das sogar bestätigt. Aus dem Datamining zu Patch 9.2 geht hervor, dass Azeroth direkt vom Kerkermeister angegriffen wird und Azeroth somit verwundet oder gar töten will. Wie das endet, ist allerdings noch nicht bekannt.

Im Hintergrund sieht man klar die Farbe von Azerit.

Was genau der Kerkermeister vorhat, ist also noch nicht klar. Einige vermuten, dass er schlicht die Seele des Planeten „aussaugen“ will und dafür die Verbindung von Eiskrone und Torghast nutzen möchte, wie ein Reddit-Nutzer hier illustriert:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Andere vermuten, dass er seine Herrschafts-Magie einsetzen will, um Azeroth zu unterwerfen und womöglich ihr Erwachen zu erzwingen – was auch immer das für Konsequenzen hätte. Immerhin ist Azeroth der mächtigste Titan des bekannten Warcraft-Universums. In der Vergangenheit wurde sie aber deutlich angeschlagen, denn die Alten Götter haben sich eingenistet und zuletzt Sargeras sein Schwert in sie gerammt, was das Azerit an die Oberfläche beförderte.

Die Vermutung liegt nahe: In Patch 9.2 wird etwas mit Azeroths Seele geschehen, dass sie zumindest verwundet und dafür sorgt, dass wir in der nächsten Erweiterung wieder auf der Planetenoberfläche unterwegs sind, um die daraus entstandenen Probleme zu beheben.

Eines dieser Probleme könnten die Leerenfürsten oder ein Erstarken der Alten Götter sein. Denn sollte der Kerkermeister Zovaal wirklich seinen Plan vollenden und Azeroth töten oder stark verwunden können, wäre ein Spruch von Il’gynoth wieder relevant:

„Zur Stunde ihres dritten Todes verheißt sie unser Kommen.“

Einmal mehr wäre es möglich, dass Il’gynoth auf genau diesen Umstand hindeutet.

Große Überarbeitung der Welt mit Patch 10.0?

Doch auch abseits von Patch 9.2 gibt es Hinweise darauf, dass es schon bald zurück nach Azeroth gehen wird und da sogar einiges überarbeitet wird. Bereits in den letzten Jahren hat Blizzard damit begonnen, die PvP-Schlachtfelder aufzuhübschen. Vor allem die Kriegshymnenschlucht sieht nach der grafischen Überarbeitung wieder richtig hübsch aus. Die enthält so viele unterschiedliche Assets, dass es eine Verschwendung wäre, die nicht auch etwa auf das Eschental, Azshara oder die Dunkelküste zu übertragen.

Am rätselhaftesten sind aber neue Häuser, die mit Patch 9.1 in die Spieldaten geschmuggelt wurden. Es handelt sich dabei um 4 Gebäude aus den Gebieten der Menschen – die Taverne, das kleine Wohnhaus, das große Wohnhaus und der Stall. Alle vier Gebäude haben eine sehr detailreiche HD-Überarbeitung mit ganz neuen Texturen und leichten Design-Änderungen bekommen, wurden aber bisher nicht ins Spiel eingefügt.

Altes “großes Wohnhaus”.

Neues “großes Wohnhaus”.

Altes “kleines Wohnhaus”.

Neues “kleines Wohnhaus”.

Altes Innendesign des Gasthauses.

Neues Innendesign des Gasthauses.

Dass Blizzard „einfach mal so“ ein paar Gebäude so aufwändig überarbeitet, scheint eher unwahrscheinlich. Zwar wäre es möglich, dass man sich nur darauf vorbereitet, ein paar einzelne Gebiete (wie den Wald von Elwynn) zu aktualisieren, doch auch eine große Überarbeitung im Sinne eines „Cataclysm 2.0“ mit möglichem Zeitsprung scheint denkbar. Immerhin liegt die ursprüngliche Veröffentlichung von Cataclysm inzwischen schon fast 11 Jahre zurück.

Ob Blizzard sich wirklich an ein zweites, größeres Rework wagt oder die Handlung mit Patch 10.0 auf „neue Gebiete in Azeroth“ – wie etwa den Dracheninseln – hinsteuert, bleibt abzuwarten. Es sind allerdings so viele Hinweise, dass ein erneuter Fokus auf Azeroth ziemlich wahrscheinlich ist.

Was würdet ihr euch für 10.0 wünschen? Wo sollte eurer Meinung nach die nächste Erweiterung spielen und was enthalten?