WoW hört auf Feedback – Entfernt viel Grind für Doppel-Legendary

Das Freischalten der „doppelten Legendarys“ in Patch 9.2 von World of Warcraft wird einfacher. Aber es dauert zugleich auch länger …

Der Patch 9.2 Ende der Ewigkeit ist zwar noch gar nicht erschienen, doch die Community von World of Warcraft hat schon jetzt viel Kritik. Ein Ärgernis ist die Freischaltung des zweiten legendären Items. Denn im kommenden Update können alle Helden gleich zwei legendäre Kräfte benutzen – aber das ist mit Arbeit verbunden. Bisher war ein langer Grind dafür notwendig, der wird nun aber deutlich reduziert.

Was war das Problem? Wer schon möglichst früh den legendären Gürtel und damit auch die Freischaltung des zweiten legendären Items haben wollte, der musste – so der vorherige Stand – knapp 28 Tage lang, jeden Tag sämtliche täglichen Missionen in Zereth Mortis bewältigen. Ein Grind, der quasi tagtäglich Aufmerksamkeit erfordert, um dann am Ende mit der Freischaltung belohnt zu werden. Eine große Hürde, vor allem für Spieler, die nicht jeden Tag spielen können oder mit Daily-Quests einfach nicht warm werden.

Wie wird es nun? Die Entwickler haben die Freischaltung nun deutlich überarbeitet. Ihr bekommt den legendären Gürtel nun automatisch nach Abschluss des 7. Story-Kapitels, quasi als Sahnehäubchen für den Abschluss der Kampagne.

Die damit verbundene Erinnerung für den neuen, legendären Effekt – „Memory of Unity“ gibt es hingegen erst, wenn ihr einen respektvollen Ruf bei der neuen Fraktion habt – zusätzlich zur Anforderung, bereits Kapitel 7 der Story abgeschlossen zu haben. Allerdings ist die Erinnerung danach – wie alle legendären Effekte – accountweit freigeschaltet. Ihr müsst also lediglich einmal respektvollen Ruf erlangen. Alle Zweitcharaktere müssen nur noch die Kampagne abschließen, um sich den Gürtel einzuheimsen, wobei es gut möglich sein könnte, dass man den sich im Anschluss auch selbst herstellen kann.

In Patch 9.2 macht eure Kraft einen sprunghaften Anstieg, sobald ihr 2 Legendary-Items tragen könnt.

Blizzard betont allerdings, dass viele Spieler mit dem Abschluss von Kapitel 7 bereits respektvollen Ruf erreicht haben werden. Den meisten Ruf soll es nämlich über die Story-Quests geben. Ein langes und wiederholtes Grinden von Daily-Quests gibt es demnach nicht – oder nur für Spieler, die an den ehrfürchtigen Belohnungen interessiert sind oder an dieser Art von Gameplay Spaß haben.

Warum macht Blizzard das so? Das hat mehrere Gründe. Zum einen will Blizzard, dass alle Spieler ungefähr gleichzeitig den Bonus des doppelten Legendarys freischalten – das wäre nicht der Fall, wenn das mit viel Grind verbunden ist. Desweiteren ist eine Verschiebung der Freischaltung besser, da so der neue Raid “automatisch” ein wenig generft wird. Denn das Doppel-Legendary dürfte, je nach Klasse, gut 10 % bis 20 % mehr Leistung bedeuten und somit viele Kämpfe einfacher gestalten.

Ein schöner Nebeneffekt ist, dass in den ersten 2 Wochen des “World First”-Rennens diese Items somit noch nicht erhältlich sind und das Rennen so spannend bleiben könnte. Andernfalls, wenn bis dahin noch kein Gewinner feststeht, dürfte das Doppel-Legendary das Rennen wohl schnell zu einem Ende führen.

Ist das jetzt besser? Grundsätzlich scheint die neue Lösung bei vielen Spielern gut anzukommen, da sie weniger Grind erfordert. Auch wer nur gelegentlich einloggt und mal ein paar Daily-Quests macht, dürfte am Ende von Woche 5 bei respektvollem Ruf angelangt sein.

Was haltet ihr von dieser Lösung? Eine gute Entwicklung und wurde auf die Fans gehört? Oder hat Blizzard hier genau das Falsche getan?