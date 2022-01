WoW: In Patch 9.2 müsst ihr Fliegen wieder freischalten – So geht’s

In Patch 9.2 von World of Warcraft könnt ihr wieder fliegen – aber nicht von Anfang an. Wir verraten, was ihr für den Flug-Skill dieses Mal tun müsst.

Ganz langsam aber sicher zeichnet sich der Patch 9.2 Ende der Ewigkeit am Horizont ab. Blizzard ändert mit jeder neuen Version des PTR zwar noch eine Menge, doch nach und nach scheinen sich die Inhalte zu finalisieren. Jetzt wurden erneut Anpassungen vorgenommen, wie ihr in Patch 9.2 das Fliegen freischalten könnt. Das beschleunigt, wie üblich, eure Reisegeschwindigkeit und das Vorankommen im Spiel.

Wo muss das Fliegen freigeschaltet werden? Lediglich im neuen Gebiet Zereth Mortis. Die Zone ist erst mit Patch 9.2 zugänglich und muss in den ersten Tagen zu Fuß betreten werden. Geflogen werden kann dort erst nach einer gewissen Weile, sodass alle Spieler das Gebiet zuerst nur zu Fuß oder mit Boden-Reittieren erkunden können. Das Fliegen im Rest von Shadowlands ist bereits seit einer Weile möglich.

Wie schaltet man das Fliegen frei? Wie so oft ist die Flug-Fähigkeit in Zereth Mortis an ein Achievement gebunden, das aktuell den englischen Namen „Unlocking the Secrets“ trägt. Das ist ein Meta-Erfolg, bedeutet also, dass mehrere Unter-Erfolge abgeschlossen werden müssen, um die Freischaltung zu erreichen. Insgesamt sind das sechs kleinere Erfolge, die gesammelt werden müssen, um fliegen zu können.

Was muss man machen? Auch wenn sechs Erfolge nach einer Menge klingt, sind die meisten Aufgaben vergleichsweise schnell erledigt, wie ihr hier sehen könnt:

Explore Zereth Mortis: Deckt die ganze Karte von Zereth Mortis auf, ausgenommen der Insel auf welcher der Raid „Mausoleum der Ersten“ zu finden ist.

Curious Collections: Entdeckt 5 verschiedene, versteckte Schätze in Zereth Mortis

Path to Enlightenment: Schließt drei Neben-Questreihen auf Zereth Mortis ab.

Tales of the Exile: Lest alle „Firim im Exil“-Bücher, die es in Zereth Mortis gibt.

Abenteuer in Zereth Mortis: Besiegt 10 der besonderen Kämpfe in Zereth Mortis (Rare Feinde).

A Means to an End: Schließt die Kampagne um Zereth Mortis bis Kapitel 5 ab.

Auf den ersten Blick mag das nach viel Arbeit aussehen, die meisten dieser Erfolge dürftet ihr allerdings spätestens an Tag 1 oder 2 ganz nebenbei abschließen, wenn ihr in Zereth Mortis questet. Schätze und seltene Feinde findet ihr quasi “im Vorbeigehen” und die Nebenquests sowie die Bücher werden auch nebenbei ausfindig gemacht. Lediglich der letzte Schritt wird erst mit dem Beginn von Woche 3 möglich sein, da das 5. Story-Kapitel in der dritten Woche zugänglich wird.

In aller Regel solltet ihr also bereits nach 15 Tagen (dem Start von Woche 3) in Patch 9.2 fliegen können.

Muss das jeder Charakter freischalten? Nein. Der Fortschritt an dem Erfolg „Unlocking the Secrets“ ist accountweit. Sobald ihr die Anforderungen mit einem Charakter erfüllt – etwa eurem Haupt-Charakter – dann sind diese Anforderungen auch auf allen anderen Charakteren abgschlossen. Ihr könnt also mit allen Charakteren in Zereth Mortis fliegen und müsst den Erfolg nur ein einziges Mal abschließen.

Was haltet ihr davon, dass ihr Fliegen auch für das neue Gebiet erst freischalten müsst? Eine gute Lösung, da es relativ flott geht? Oder hätte das Shadowlands-Fliegen hier direkt zählen sollen?