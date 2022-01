Ein neues Jahr, ein neues Shop-Mount in World of Warcraft. Wir verraten euch, was es mit dem neusten Reittier in Blizzards MMORPG auf sich hat.

Inzwischen ist es fast schon ein Ritual, das sich alle paar Monate wiederholt. Obwohl der neue Content in World of Warcraft gerade noch auf sich warten lässt, gibt es bereits wieder ein neues Mount im Ingame-Shop des Spiels. Ab sofort könnt ihr „Wen Lo, die Seele des Flusses“ kaufen – oder bekommt es vielleicht sogar umsonst.

Was ist das für ein Reittier? Bei „Wen Lo, die Seele des Flusses“ handelt es sich um einen blauen Tiger in spektraler Form, der wohl optisch am besten zu Schamanen oder Mönchen passt. Grundsätzlich erinnert der Tiger sehr stark an das Design von Pandaria und wird auch in diesem Setting vorgestellt.

Das asiatisch-angehauchte Setting und der Tiger sind dabei kein Zufall, denn im chinesischen Kalender beginnt nun das „Jahr des Tigers“ – Blizzard bringt seit Jahren zu diesem Anlass ein thematisch passenden Reittier in den Shop.

Was kostet das Reittier? Das kommt ganz darauf an, auf welche Art und Weise man sich dieses Reittier beschaffen will. Wer es direkt für Echtgeld kaufen möchte, der zahlt stolze 25 €, um anschließend auf dem Mount durch Azeroth und die Schattenlande zu reiten. Wie bei den Shop-Mounts üblich passt sich die Fähigkeit des Reittiers dem Reit-Skill des Spielers an – es kann also als Boden- und Flug-Mount verwendet werden.

Alternativ bekommt ihr Wen Lo als Dreingabe, wenn ihr ein Abo über 6 Monate abschließt – oder bereits ein aktives Abo dieser Dauer besitzt. Im letzteren Fall wird das Reittier im Verlauf der nächsten Tage freigeschaltet. Das kann, wie üblich, ein wenig dauern und geschieht nicht bei allen Spielern zeitgleich, geduldet euch also am besten ein wenig.

So reagiert die Community: Wie inzwischen ebenfalls üblich, ist die allgemeine Reaktion auf das Shop-Mount eher negativ. Vor allem in Zeiten der Content-Dürre reagieren viele Spielerinnen und Spieler recht empfindlich auf die Implementierung neuer Shop-Inhalte. So sind auch die Kommentare unter dem englischen Video auf YouTube. Ein paar Auszüge aus den ersten Reaktionen:

„/target World of Warcraft /spucken“

„Ihr habt einfach keinerlei Schamgefühl.“

„Bobbys letzte Abzocke.“

„Das war jetzt aber nicht eure große WoW-Ankündigung für diese Woche. Oder? … ODER?!“

Auch wenn die Dislikes offiziell bei YouTube nicht mehr einsehbar sind, mit unterschiedlichen Browser-Addons ist das noch möglich – gestern waren es rund 85 % negative Bewertungen.

Was haltet ihr von diesem Reittier? Eine schicke Sache, die ihr euch holen werdet? Oder gehen euch all die Shop-Mounts gehörig auf die Nerven?