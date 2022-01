Blizzard kündigt neues Survival-Game für PC und Konsolen an, wird „ganz neues Universum“

In einem Blogpost hat Blizzard, der Entwickler hinter dem MMORPG World of Warcraft, ein neues Spiel angekündigt. Bisher hat dieses noch keinen Namen, lediglich ein Genre: Survival. MeinMMO verrät, was wir über das Projekt wissen.

Was ist das für ein Spiel? Im offiziellen Blogpost von Blizzard heißt es, dass das neue Spiel ein “brandneues Survival-Spiel für PC und Konsole” sein wird. Features werden nicht konkret genannt, aber es soll eine Welt voller Helden, Geschichten und Abenteuern werden.

Der Fokus liegt anscheinend auf Erkundung und darauf, seine eigene Geschichte zu schreiben sowie die Welt aufzubauen. Das klingt nach klassischen Survival-Elementen im Stil von Spielen wie ARK: Survival Evolved oder Conan Exiles.

Im Post sucht Blizzard insbesondere nach Mitarbeitern in der Kunst- und Design-Abteilung sowie nach Software-Spezialisten für Software, Server und Audio.

Wann erscheint das Spiel? Ein Release-Datum ist bisher noch nicht angegeben. Da das Studio aktuell erst nach Entwicklern sucht, dürfte der Release noch einige Jahre in der Zukunft liegen. Bildmaterial gibt es nur wenig – neben unserem Titelbild hat Blizzard lediglich ein Banner gepostet:

“Neues Universum” bei Blizzard – Was steckt dahinter?

Das sagt Blizzard: Laut Blogpost will Blizzard eine “Reise in ein ganz neues Universum” mit dem neuen Spiel antreten. Es wird also kein bekanntes Setting in den beliebten Welten von Warcraft, StarCraft oder Diablo. Weiter ins Detail geht das Studio dabei allerdings nicht.

Auch die Features sind noch weitgehend unbekannt. Allerdings lässt die Beschreibung: “eine große Welt voller Möglichkeiten, die darauf warten, erkundet zu werden” auf einige Genre-spezifischen Inhalte schließen:

eine Open World mit versteckten Orten, die es zu erkunden gilt

freies Klassen- und Skill-System, in dem jeder sich selbt aussucht, was und wie er spielt

möglicherweise Crafting und Bau, um die Welt nach eigenen Vorstellungen umzuwandeln

Da die Rede ebenfalls von einem “Platz voller Helden” ist, dürfte es sich bei dem neuen Spiel um einen Multiplayer oder ein MMO handeln.

Das erste Teaser-Bild zeigt zudem eine grüne Landschaft mit einem fliegenden Schloss im Hintergrund, dagegen eher moderne Menschen mit einem Fahrrad im Vordergrund. Es ist gut möglich, dass es sich um ein Fantasy-Setting mit Bezügen zur realen Welt handelt.

Activision Blizzard kündigte vor kurzem erst an, dass eine mögliche, große Übernahme ansteht. Microsoft will die Firma aufkaufen und hätte damit mit Sicherheit auch die Finger mit in der neuen Ankündigung. Wenn hier also die Rede von “PC und Konsolen” ist, könnte vor allem die Xbox gemeint sein.

Spannend ist ebenfalls, dass die Möglichkeit besteht, das Spiel dann im Game Pass zu erhalten. Sollte der Kauf von Microsoft bestätigt werden, stehen die Chancen gut, dass ihr das Survival-Game im ohnehin schon umfangreichen Spiele-Abo erhaltet.

So lange ihr auf das neue Spiel wartet, könnt ihr euch bereits in anderen Titeln des Genres austoben:

