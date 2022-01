5 Details zum neuen Survival-Game von Blizzard, die ihr übersehen habt

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Allerdings ist das unbekannte Spiel schon spielbar, wie Blizzard-Chef Mike Ybarra in einem Tweet erklärt. Er sagt, er habe es schon mit dem Team gespielt – was ebenfalls auf Multiplayer hindeutet. Das heißt aber auch, dass das Spiel nicht nur als reines Konzept existiert, sondern schon ein Gerüst hat.

Die getragene Rüstung spricht ebenfalls dafür, dass die Ausrüstung sich eher an Fantasy orientiert. Was wir noch nicht wissen, ist, ob es sich hier um klassischen Loot handelt oder um für Survival-Games typisches Crafting.

Der „Helm“ hat die charakteristische Form eines Drachenkopfes. Auch die Krallen haben etwa Form und Größe derer eines kleineren Drachen oder Wyvern. Es liegt also nahe, dass Drachen oder Drakonide in der Welt zu finden sind.

Sowohl in den Bildern als auch in den geschriebenen Absätzen selbst finden sich allerdings ein paar Details, die schon auf Inhalte und Features hindeuten könnten. Dazu gibt es einige Aussagen zum Spiel, welche sogar einen Release zumindest etwas einengen könnten.

Blizzard kündigte plötzlich am Abend des 25. Januar ein neues Survival-Spiel ohne Titel an. Informationen dazu gibt es nur wenige, aber einige Details aus der Ankündigung verraten schon mehr. MeinMMO analysiert.

