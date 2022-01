WoW im Xbox Game Pass – Ich glaube nicht, dass das passieren wird

Viele hoffen, dass World of Warcraft im Xbox Game Pass landet. Doch WoW-Dämon Cortyn von MeinMMO erklärt, warum das unwahrscheinlich ist.

Der Kauf von Activision Blizzard durch Microsoft ist zwar noch nicht abgeschlossen, aber schon jetzt träumen viele Spielerinnen und Spieler davon, was das denn Gutes bedeuten könnte. Eine der häufigsten Vermutungen: Alle Blizzard-Spiele und auch World of Warcraft landen im Xbox Game Pass und machen diesen noch lukrativer.

Ein schöner Gedanke, der sicher so manch einem ein Lächeln auf das Gesicht zaubern – doch ich glaube, dass das nicht geschehen wird.

Aber lasst mich erklären, warum ich das so sehe.

World of Warcraft ist, auch mit den gegenwärtig wohl gesunkenen Spielerzahlen, noch immer eine recht solide Einnahmequelle von Blizzard. Jeden Monat dürfte das MMORPG (Retail und die Classic-Ableger) alleine durch die Abo-Gebühren sicher eine Menge Dollar im zweistelligen Millionenbereich abwerfen. Das sind Einnahmen, die Blizzard über viele Jahre hinweg getragen haben und man nicht einfach wegwerfen wird.

WoW im Game Pass – Einige würden sich freuen.

Dabei sind die Abo-Gebühren noch nicht einmal der alleinige Punkt, der ein Problem darstellt. Noch unwahrscheinlicher wird das Ganze, wenn man bedenkt, dass World of Warcraft rund alle zwei Jahre ein neues Addon auf den Markt bringt, das – je nach Edition – auch nochmal 40 € bis 90 € kostet. Das wäre ein großer Batzen Geld und gleichzeitig ist das Addon der Anlass, dass viele alte Spieler zurückkehren, um dann wieder ein Abo zu bezahlen – zumindest für eine Weile.

Wenn sowohl die Abo-Gebühren als auch die monatlichen Kosten wegfallen, weil WoW Teil des Game Pass wird, dürfte das die Einnahmen von Blizzard drastisch schmälern.

Doch nicht nur der rein finanzielle Aspekt dürfte da hineinspielen, sondern auch noch ein anderer. Selbst wenn World of Warcraft nach aktuellem Stand nicht gerade auf dem Höhepunkt seiner Spielerschaft und Beliebtheit ist und der aktuelle Content zu wünschen lässt – WoW ist ein Premium-Spiel und das auch immer gewesen.

Für manche Spieler ist allein der Fakt, dass sie für World of Warcraft monatlich Geld zahlen ein Hinweis dafür, dass es ein „Premium-Spiel“ ist. Wo andere Spieler sich danach sehnen, dass WoW doch endlich Free2Play wird, gibt es einige, die sich mit der Mentalität des monatlichen Zahlens identifizieren. Es macht WoW-Spieler zu einem gewissen „elitären Club“. Einer gewissen Art von Prestige, die auch klar macht: WoW ist eben nicht Free2Play und steht damit „über“ anderen Titeln.

Natürlich heißt all das nicht, dass WoW niemals in den Game Pass kommen wird. Allerdings hat der Game Pass, soweit ich das bisher überblicken kann, auch keine anderen Spiele mit Abo-Modell im Angebot. In Anbetracht dessen sollten alle, die darauf hoffen, dass WoW bald Teil des Game Pass wird, ihre Erwartung vielleicht ein wenig zurückschrauben.

Im besten Fall kommt es dann doch anders und mehr Spieler können in Blizzards MMO reinschauen, weil es ohnehin schon Teil eines monatlichen Angebots ist – im schlechtesten Fall bleibt alles eben wie bisher. Vielleicht wissen wir in wenigen Stunden schon mehr, denn Blizzard will in dieser Woche einige Dinge ankündigen …

Würdet ihr WoW gerne als Teil des Game Pass sehen? Oder glaubt ihr auch, dass das wohl eher nicht passieren wird?