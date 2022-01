WoW auf der Xbox – Wollt ihr das überhaupt haben?

World of Warcraft auf der Xbox spielen – ein langjähriger Traum könnte wahr werden. Aber wollt ihr das überhaupt?

Wenn alles glatt geht, dann kauf Microsoft innerhalb der nächsten Monate Activision Blizzard und hat damit einige weitere, starke Spieleschmieden unter sich vereint. Als Hersteller der Xbox schwebt damit aber eine Frage unweigerlich in der Luft. Heißt das, dass World of Warcraft, eines der größten MMORPGs aller Zeiten, damit doch noch auf die Xbox kommt? Und daraus folgt die Frage:

Würdet ihr das überhaupt wollen?

Was spricht für eine Umsetzung auf der Xbox? Grundsätzlich ist eine Umsetzung, egal auf welcher Konsole, eine klare Win-Win-Situation. Mehr Spieler wären in der Lage, Blizzards MMORPG zu erleben und das bedeutet nicht nur mehr Mitspieler in der Spielwelt, sondern auch mehr potenzielle Kunden für Blizzard. Schon andere MMORPGs haben vorgemacht, dass das durchaus möglich ist – wie etwa Final Fantasy XIV.

Und auch wenn so manch ein langjähriger WoW-Veteran der Ansicht ist, dass man gar nicht mit einem Gamepad in Azeroth unterwegs sein kann – es geht. Seit Shadowlands bietet World of Warcraft diese Funktion von Haus aus an, mit einigen Addons lässt sich das aber noch verfeinern. Auch wir von MeinMMO haben mal in „WoW mit einem Controller“ reingeschnuppert und waren positiv überrascht.

Technisch und spielerisch möglich ist es auf jeden Fall.

Zu guter Letzt könnte Microsoft zusammen mit Blizzard World of Warcraft sogar in den Game Pass aufnehmen – um noch mehr Kunden anzulocken.

Mit dem Gamepad geht’s gut – egal ob beim Xbox- oder PS-Controller.

Was spricht gegen eine Umsetzung auf der Xbox? So viel wie dafür spricht, spricht leider auch dagegen. Eine Konsolen-Umsetzung wurde von Blizzard in den letzten Jahren immer wieder verneint. Da World of Warcraft auch nie mit Konsolen im Hinterkopf geplant war, ist die ganze Engine und das Spiel auch nicht wirklich darauf ausgelegt. Es würde sehr viel Arbeit benötigen, um das ganze MMORPG in seiner aktuellen Form auch auf der Xbox ans Laufen zu bringen. Einfach nur „Copy-Paste“ der Daten dürfte da wohl nicht ausreichen.

Blizzard müsste also jede Menge Ressourcen auf dieses Projekt schmeißen, damit das wirklich in einem annehmbaren Zustand funktioniert. Aber vielleicht haben sie das im Hintergrund ja schon die letzten Jahre getan …

Aber kommen wir nun zu Euch! Würdet ihr World of Warcraft auf der Konsole spielen wollen? Könnt ihr euch vorstellen, mit dem Gamepad in der Hand vor dem Fernseher durch Azeroth zu streifen?

Wenn ihr eure Antwort noch ein wenig ausführlicher angeben wollt oder Sorgen, Bedenken und Bedingungen daran knüpft, dann lasst doch einen Kommentar da und diskutiert über das Pro und Kontra einer Konsolenumsetzung von World of Warcraft.

Ein bisschen träumen wird man ja noch dürfen, oder?

Völlig unabhängig davon könnte es schon bald neue Informationen zum nächsten WoW-Addon geben …