WoW: Das Ende der Boosting-Gruppen? Gerücht lässt Spieler hoffen

Boosting könnte, zumindest im großen Stil, in World of Warcraft schon bald verboten sein. Zumindest macht ein Gerücht gerade die Runde …

Auf den meisten Realms in World of Warcraft wird der Handels-Channel vor allem für eine Sache genutzt: Werbung für Boosting-Dienste. Das sind oft größere Gruppierungen, die Realm-übergreifend agieren und gegen die Bezahlung von Goldmünzen bestimmte Leistungen erbringen. Das kann das Steigern der PvP-Wertung in der Arena sein, aber auch das Abschließen von Raids oder Dungeons auf hoher Schwierigkeitsstufe.

Jetzt geistert ein Gerücht durch die WoW-Community und scheint zumindest einige Boosting-Gruppen ins Stocken zu bringen: Boosting könnte verboten werden.

Was ist der aktuelle Stand zum Boosting? Gegenwärtig ist Boosting in World of Warcraft ausdrücklich erlaubt, solange es sich um Dienste gegen Gold handelt. Spieler können frei entscheiden, für welche Leistung im Spiel sie Geld bezahlen wollen. Es gibt zahlreiche Boosting-Gruppen, die nach einem festen Zeitplan zahlende Mitspieler durch Dungeons und Raids ziehen, um ihnen etwa Erfolge oder Beute einzubringen.

Lediglich das Bewerben solcher Boost-Gruppen im LFG-Tool ist verboten und kann auch von anderen Spielern gemeldet werden. Im Handels-Channel ist das Bewerben solcher Aktivitäten allerdings bisher erlaubt – auch über den eigenen Heimatserver hinweg.

Boosting-Angebote gegen Echteld – also die Bezahlung mit realem Geld wie Euro oder Dollar – sind hingegen schon jetzt verboten und führen zu Sanktionen, sowohl für die Anbieter als auch die Käufer.

Was ist passiert? Im Subreddit von World of Warcraft tauchten in der vergangenen Nacht einige Beiträge auf, die den Screenshot einer Nachricht behandeln, die offenbar auf einigen Discord-Servern von World of Warcraft geteilt wurden. Angeblich soll die Nachricht von Entwicklern oder Community-Managern stammen und auf etwas vorbereiten, das im Laufe des heutigen Tages aktiv werden soll (31. Januar 2022). Darin lässt sich lesen:

Ab sofort verbieten wir Gruppierungen, die Boosting, Matchmaking oder andere nicht-traditionelle Dienste anbieten, einschließlich jener, die das für Gold tun. Accounts von World of Warcraft, die diese Regel brechen, werden mit Sanktionen bestraft. Diese Sanktionen können Warnungen, temporäre Sperrungen und, falls notwendig, permanente Schließungen des Accounts beinhalten. Gruppierungen, die über mehrere Realms hinweg agieren und ihre nicht-traditionellen Ingame-Verkäufe massiv bewerben, sind gegen die Bedingungen der Endnutzervereinbarung (EULA). Diese aktualisierte Regel schränkt keine Individuen oder Gilden ein, die zur Verfügung stehenden Ingame-Tools („Handelschat“) zu nutzen, um Gegenstände oder Aktivitäten mit Ingame-Währung zu kaufen oder verkaufen. Aber „Boosting Communitys“, besonders jene, die über mehrere Realms hinweg agieren, sind nicht länger erlaubt. […]

Kurzgesagt würde das bedeuten: Boosting-Communitys, die über mehrere Server hinweg ihre Dienste anbieten, sind künftig gegen die Nutzungsbestimmungen und können Accountstrafen bis hin zu permanenter Sperre nach sich ziehen.

Die Nachricht, die auf eine vermeintliche EULA-Änderung hinweist.

Das allein würde sich noch recht einfach faken lassen, immerhin kann jeder eine solche Nachricht schreiben. Hinzu kommt, dass die Wortwahl und der Sprachgebrauch eher nicht Blizzards typischer Weise entspricht. Es könnte also höchstens ein erster Entwurf der Nachricht oder eben eine private Nachricht eines Mitwissers sein.

Allerdings scheinen mehrere Boosting-Communitys und Gilden diese Nachricht ernst zu nehmen. So haben einige bekannte Communitys keine Boost-Runs für die kommenden Tage angekündigt und mehrere Spieler bestätigen, dass manche Boosting-Communitys sich gerade auflösen oder umstrukturieren würden.

Einige posten sogar Bilder auf Reddit von den Terminen der Boosting-Gruppen – die in vielen Fällen spontan heute enden. Es scheint also ganz so, als würde die Nachricht wohl von mehreren Stellen als „echt“ angesehen werden.

Wie wahrscheinlich ist das? Dass Blizzard etwas gegen den Boosting-Spam in den Chat-Kanälen unternimmt, dürfte recht wahrscheinlich sein. Auf vielen Realms ist der Handelschat quasi nicht mehr zu gebrauchen, da Dutzende Boosting-Gruppen alle nur ihre Dienste bewerben, die oft von anderen Realms kommen. Für die meisten Spieler ist das vor allem nervig, Neulinge dürfte das noch stärker verschrecken.

Klar ist aber auch, dass „Dienste gegen Gold erbringen“ schon immer ein fester Bestandteil von World of Warcraft war. Verzauberer und andere Handwerker lassen sich ihre Dienste bezahlen, manch ein Magier verlangt in Classic für Wasser und Brot einen kleinen Obulus und eben auch das „Ziehen durch Dungeons“ wird gerne mal verkauft. Immerhin ist das die Gegenleistung für investierte Zeit.

Ob sich dieses Gerücht bewahrheitet, werden wohl die kommenden Tage zeigen – es würde wohl den Spam im Handels-Channel vieler Realms drastisch reduzieren und den ein oder anderen WoW-Spieler glücklich machen.

Die meisten von euch finden Boosting übrigens okay – solange es gegen Gold ist.