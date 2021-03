Boosting ist schlecht! Oder etwa nicht? Die meisten von euch finden es in Ordnung. Das ergab unsere Umfrage.

Vor einigen Tagen hatten wir eine News über die Streamerin Naguura verfasst. Die gab öffentlich zu, dass sie sich im PvP von World of Warcraft hatte boosten lassen. Sie machte daraus keinen Hehl, veröffentlichte ein Video und stand ganz offen dazu. Das brachte ihr viel Kritik ein und sorgte dafür, dass die Debatte um Boosting in World of Warcraft noch einmal hochkochte.

Wir haben euch daraufhin gefragt, was ihr zum Thema Boosting haltet. Und auch, wenn das Ergebnis unserer Umfrage extrem knapp ist – die Mehrheit von euch findet Boosting in Ordnung.

Was ist Boosting?

In WoW und anderen MMORPGs spricht man in aller Regel von Boosting, wenn Spielern zu einem Erfolg oder einer Wertung verholfen wird, die sie alleine nicht erreichen könnten. Zumeist bieten erfahrene Profi-Spieler dieses Boosting an, um dann einen anderen Spieler gegen einen entsprechenden Gold-Betrag zu Leistung zu verhelfen. Das kann das Bezwingen eines schwierigen Bosses im PvE, aber auch das Erreichen eines hohen Ranges im PvP sein.

Gegen Gold sind solche Dienste – zumindest in WoW – ausdrücklich erlaubt.

Boosting gegen Gold ist in Ordnung – Eine knappe Mehrheit

Satte 45 % (510 Stimmen) von euch sind der Ansicht, dass Boosting vollkommen in Ordnung ist, solange es nur gegen Ingame-Gold stattfindet. Diese Gruppe hat kein Problem damit, sich Dienstleistungen, wie den Zugewinn einer Arena-Wertung oder dem Kill eines besonders schweren Bosses, mit Gold zu erkaufen. Das ist für sie ein fester Bestandteil des Spiels und in Ordnung. Ein paar Kommentare dazu aus der Community:

Angier schreibt in den Kommentaren auf MeinMMO:

Solange das Boosting keine direkte Dienstleistung gegen Echtgeld ist, sehe ich darin kein Problem. Und nein, der Umweg über WoW-Tokens macht es für mich noch nicht zu einer Echtgeldleistung.

Bluthusten meint dazu:

Grundsätzlich bin ich okay mit Boosting über Gold-Kauf, wenn die Leute ihr Gold mittels Farmen bzw. dem Verkauf von Ingame-Gegenständen oder auch übers Auktionshaus usw. bekommen haben. Bitte, dann haut es halt für ein „Ahead of the Curve“ [Aktueller Erfolg] raus oder was auch immer. Ich hab auch Spieler in BFA für Gold von 110 auf 12 in Freihafen geboosted und mir meine Spielzeit davon gekauft.

Auf Facebook schrieb Anca Nolting dazu:

Es ist eine Dienstleistung, die man mit Ingame-Währung bezahlt, also vollkommen in Ordnung. Der Spam könnte weniger werden, aber sonst ist alles Tutti.

Boosting wird nach wie vor heiß diskutiert.

Boosting sollte immer verboten sein – Auch eine große Gruppe

Ebenfalls 45 % – aber mit 509 Stimmen genau eine Person weniger – ist der Ansicht, dass Boosting keinen Platz in World of Warcraft hat. Es sollte von Blizzard aus verboten werden und wer es trotzdem anbietet oder nutzt, sollte mit Sanktionen bestraft werden. Für diese Spieler steht es gegen den Sinn des Spiels, sich solche Leistungen zu erkaufen, ganz egal, ob das mit Echtgeld oder Gold geschieht. Wer eine spielerische Leistung nicht aus eigener Anstrengung erbringen kann, sollte sie auch nicht erkaufen können.

Auch dazu ein paar Stimmen aus der Community.

Kyuukei schreibt in den Kommentaren auf MeinMMO:

Mir machen die Booster das Spiel kaputt. Habe angefangen mit MMO=sozial. Man interagiert mit Leuten, hilft sich gegenseitig aus, hilft anderen solange es sich so im Rahmen hält, dass man nicht ausgenutzt wird. Heute? Wir spielen nur noch mit dir, wenn du uns bezahlst. Das ist nichtmal erfunden, leider ist das stellenweise auf Draenor so. […]

Addi Kaffenberger schreibt dazu über Facebook:

Werde die Leute nie verstehen. Geben 13 Euro im Monat aus, um ein Spiel nicht zu spielen. Das bleibt mir ein Rätsel. Wenn man zu schlecht für hohe Keys oder Wertung ist, dann sollte man eben niedrige spielen, bis man besser wird.

Auch Björn Köhler teilt über Facebook diese Meinung:

Klares Ja, sollte verboten werden. Was ist nur aus der Community geworden? Haben etwa alle Leute den Sinn des Spiels vergessen?

Das Ergebnis der Umfrage – ein extrem knappes Rennen.

Boosting gegen Geld – eine stumme Gruppe findet’s okay

Mit 9 % (104 Stimmen) gibt es aber auch eine von der Größe her relevante Gruppe an Spielern, die Boosting in Ordnung findet – sogar gegen Echtgeld. Für diese Spieler ist es in Ordnung, für Leistungen im Spiel mit Geld zu bezahlen und sich so etwas zu verdienen.

Allerdings gab es in unseren Kommentaren keine Befürworter und Stimmen dieser Gruppe, weshalb Kommentare fehlen. Hier scheint es allerdings auch verständlich zu sein, dass diese Leute bei dem Thema nicht öffentlich auftreten wollen.

Die Umfrage hat auf jeden Fall gezeigt, dass in der Spielerschaft keine einhellige Meinung dazu herrscht. Da die Gruppen der Befürworter und Kritiker fast gleich groß sind – zumindest in unserer Umfrage – lässt sich auf jeden Fall sagen, dass es keine Minderheit ist, welche die eine oder andere Seite vertritt. Wenn jemand also sagt, dass eine kleine Gruppe den Spielspaß für die Mehrheit ruiniert, ist das einfach falsch.

Hättet ihr mit so einem Ergebnis gerechnet? Oder hättet ihr gedacht, dass es eindeutiger ausfällt?