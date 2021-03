In World of Warcraft wird der Verkauf von Spielzeit angepasst. Viele Optionen verschwinden, was einige Spieler auf die Barrikaden treibt.

Wer World of Warcraft spielen will, der muss die Spielzeit irgendwie bezahlen. Das geht über ein Abo, über den direkten Kauf von Spielzeit oder auch die WoW-Marke für Ingame-Gold. Der direkte Kauf von Spielzeit wird nun allerdings verändert – die Anzahl der Optionen sinkt.

Was wurde geändert? Im Battle.net-Shop wird Spielzeit nun nur noch in der Größe von 60 Tagen angeboten. Die anderen Möglichkeiten, die es bisher gab – also 30, 90 und 180 Tage – gibt es nicht mehr.

Blizzard begründet es damit, dass man die „verfügbaren Dienste in allen Währungen“ untersucht habe und auf den Ergebnissen basierend die anderen Optionen entfernt. Eine genauere Begründung dazu gibt es nicht.

Das letzte verbleibende Spielzeit-Angebot für Battle.net-Guthaben.

Was wurde nicht geändert? Keine Änderung gibt es an den Kosten oder den Einstellungen für Abonnements. Diese können weiterhin über den normalen Takt von 1, 3 oder 6 Monaten gekauft werden. Wer seinen Zugang zu WoW über ein Abo bezahlt, für den ändert sich gar nichts.

Was für Auswirkungen hat das? Die Auswirkungen dürften gering sein und nur einen kleinen Teil der Spieler betreffen. Eine Gruppe, die Nachteile davon trägt, sind Spieler die aus irgendwelchen Gründen ihre Spielzeit nur über Battle.net-Guthaben kaufen und das gerne in 30-Tage-Mengen getan haben. Diese Spieler müssen nun direkt zur 60-Tage-Variante greifen, wenn sie mit Battle.net-Guthaben zahlen wollen.

Die zweite Gruppe besteht aus Spielern, die ihren WoW-Account allein durch Ingame-Gold unterhalten. Für wahre Auktionshausmeister war es lukrativer, sich 5-6 WoW-Marken (je nach Land und Währung) für Gold zu kaufen, die Marken dann in Battle.net-Währung umzutauschen und davon die 180 Tage zu kaufen. Das war kostengünstiger als jede Marke im Spiel einzeln einzulösen.

Diese Spieler haben nun einen finanziellen Nachteil und müssen mehr Gold erfarmen, um ihre Spielzeit noch bezahlen zu können.

Spieler sind wütend: Obwohl die Änderungen für die meisten Spieler unbedeutend sein dürften, gibt es doch laute Stimmen, die unzufrieden sind (via reddit). So wird vermutet, dass Blizzard die Optionen abgeschafft hat, um mehr Spieler zu einem Abo zu verleiten – in der Hoffnung, dass hier gleich für einen längeren Zeitraum abonniert wird oder schlicht vergessen wird, das Abo zu kündigen.

Wer sich über den Battle.net-Shop Spielzeit kauft, der gilt durch die 60 Tage für mindestens 2 Monate als Abonnent oder „Aktiver Spieler“, was auch Blizzards Quartalszahlen zu WoW im Zweifelsfall ein bisschen schönt, wenn diese Spieler ansonsten nach 30 Tagen wieder aufgehört hätten.

Während man sicher darüber diskutieren kann, ob wirklich so ein Plan dahinter steckt, ist eine andere Sache jedoch klar: Einen Vorteil für die Spieler hat die Abschaffung der Angebote definitiv nicht.

Was haltet ihr von dieser Änderung? Verständlich und zumindest ein kleiner Schritt gegen Botter? Oder nur ein finsterer Plan, um die Spieler stärker abzuzocken?