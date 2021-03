WoW: Der Dämonenjäger-Tank ist seit Monaten verbuggt und viel zu stark

Wie Blizzard mit dem Bug umgeht und ob sie überhaupt eine Änderung planen, ist noch nicht klar. Genießt also eure Dämonenjäger-Tanks in der aktuellen Stärke, solange ihr sie noch habt. Wer weiß, wann das vorbei ist.

Wie lange gibt es den Bug schon? Seit der Beta von Shadowlands, wenn die Daten von woehead korrekt sind – wovon aktuell ausgegangen werden kann. Einige Nerfs während der Beta am Dämonenjäger wurden gemacht, weil die Daten des Dämonenjägers durch den nicht aufgedeckten Bug verfälscht waren. Die ganze Spezialisierung ist aktuell also „um den Bug herum“ ausbalanciert.

Was wurde festgestellt? Dämonenjäger-Tanks kassieren im Augenblick rund 15 % weniger magischen Schaden als sie es eigentlich sollten. Zwar haben Dämonenjäger von Natur aus einen starken Schutz gegen magische Angriffe, da „Dämonischer Schutz“ und „Zähflüssige Tinte“ den Magieschaden deutlich reduzieren. Es scheint aber so, als würde „Dämonischer Schutz“ doppelt angerechnet werden. Anstatt 15 % magischen Schaden zu absorbieren, sind es rund 30 %.

Seit Monaten gibt es in WoW: Shadowlands wilde Diskussionen darum, welcher Tank denn der Beste ist und was gerade beim Tanken so schiefläuft. Bisher standen Dämonenjäger eigentlich recht solide da und wurden gerne mitgenommen – doch das könnte sich bald ändern. Ein großer Teil ihrer Tankfähigkeit basiert wohl auf einem üblen Bug.

