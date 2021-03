Wir können nur hoffen, dass in den nächsten Monaten alle geimpft werden und sie [die Entwickler] zurück in die Büros können, damit sie wieder richtig Zeug raushauen können, damit wir zumindest einen richtigen Patch 9.2 bekommen.

Das sind die Leute ‘da drüben’ [bei Blizzard] die das sagen. Die wissen, dass sie in Schwierigkeiten stecken. Das ist echt traurig. Denn sie wollen, dass 9.1 und diese Erweiterung so gut sind und haben es einfach schwer, das zu schaffen.

Ich hab mit jemandem dort gesprochen. Und ich sagte so: ‘9.1, ich bin besorgt’ und die Person antwortete mit: ‘Ich bin auch besorgt.’ Viele Leute bei Blizzard sind besorgt. Wenn 9.1 noch so lange dauert, wie sie vermuten, dass es der Fall sein wird, dass die Leute beim Erscheinen von 9.1 es gar nicht mehr spielen wollen, weil es einfach SO lange gedauert hat.

Was wurde gesagt? Laut Towelliee habe er mit jemandem bei Blizzard über Patch 9.1 und den Umstand gesprochen, dass der Patch anscheinend noch so weit weg ist. Dazu erklärte Towelliee im Stream:

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wer spricht da? Roberto „Towelliee“ Garcia ist seit vielen Jahren ein Twitch-Streamer , spielt vor allem WoW und hat eine recht große Zuschauerschaft aufgebaut, was vor allem an der guten Atmosphäre und seinem sympathischen Charakter liegt.

Erst gestern schrieb ich in einem Meinungsartikel darüber, dass es düster für WoW: Shadowlands aussieht , weil es kein Lebenszeichen von Patch 9.1 Ketten der Herrschaft gibt. Das ist ein Thema, das von vielen Leuten in der Community diskutiert wird. Auch so manch ein Streamer spricht darüber und behauptet sogar, Aussagen von Entwicklern zu haben. Die sorgen sich, denn sie wissen, dass ihnen die Zeit davonläuft.

Blizzard sorgt sich, dass keiner den Patch 9.1 von World of Warcraft spielen will, wenn er irgendwann mal fertig ist. Das zumindest behauptet ein Streamer mit Entwickler-Kontakten.

Insert

You are going to send email to