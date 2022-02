WoW: Bannwelle! Blizzard nimmt Spielern ihre Belohnungen weg

Es ist mir wichtig, klarzustellen, dass die vorherrschende Meinung in diesem Thread exakt dem entspricht, was wir tun werden. Wir glauben nicht, dass es ausreicht, einfach eine temporäre Sperre zu verhängen und die Spieler danach wieder mit ihren zu Unrecht erhaltenen Belohnungen wieder einloggen zu lassen.

Accountsharing lässt sich in den meisten Fällen recht einfach nachweisen, da Blizzard anhand der IP-Adresse einsehen kann, wenn ein Account in einem kurzen Zeitraum aus zwei weit voneinander entfernen Orten ins Spiel einloggt.

Was ist passiert? Gestern, am 22.02.2022, ging ein Aufschrei durch die verschiedenen WoW-Foren und das Subreddit des Spiels. Zahlreiche Spieler berichteten davon, dass sie selbst oder Freunde gebannt wurden. Die Sperren reichen von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Monaten. Besonders bitter, steht doch heute der neue Patch auf dem Plan, den diese Spieler dann verpassen.

Einige Spieler, die heute in den Patch 9.2 Ende der Ewigkeit einloggen wollen, dürften sich verwundert die Augen reiben – denn ihre Accounts wurden temporär gesperrt. Eine Bannwelle ist über die World of Warcraft gerollt und hat zahlreiche Spieler aus dem MMORPG ausgeschlossen. Schuld daran ist wohl Hilfe im Magier-Turm gewesen, die gegen die Nutzungsbedingungen verstößt.

