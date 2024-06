WoW wirft Mythisch+ nochmal über den Haufen – Jetzt wird es endlich gut

Die Affixe in World of Warcraft werden ein weiteres Mal komplett über den Haufen geworfen – und so richtig gut, findet MeinMMO-Dämon Cortyn.

In World of Warcraft findet ein großer Teil des Endgames in den Dungeons der Schwierigkeit „Mythisch+“ statt. Diese werden immer härter, erhalten zusätzlich aber sogenannte „Affixe“, die weitere Schwierigkeiten hinzufügen. Viele Affixe waren der Community ein Dorn im Auge, da man „mehr die Affixe als den Dungeon gespielt hat“.

Mit The War Within wollte Blizzard die Affixe überarbeiten und erntete viel Kritik für den ersten Vorschlag. Jetzt haben sie das System ein weiteres Mal vollständig überarbeitet – und es sieht richtig, richtig rund aus.

Der aktuellste Trailer zu WoW: The War Within:

Was wurde geändert? Blizzard hat sich das Feedback der Community und vor allem die durchaus harsche Kritik zu Herzen genommen. Daher präsentieren sie jetzt ein überarbeitetes System für Affixe mit vielen neuen Ideen, die gleich mehrere Wünsche der Community berücksichtigen:

Eine (vom Schwierigkeitsgrad her) ähnliche Erfahrung jede Woche.

Affixe, die sowohl gute als auch negative Eigenschaften haben.

Affixe, die das Gameplay wenig beeinflussen.

Affixe, die zur aktuellen Thematik der Story passen.

Diese Pläne resultieren in neuen Affixen und einer neuen Verteilung dieser.

Xal’atath taucht in den Dungeons auf

Ab M+2 gibt es zukünftig einen neuen, thematisch passenden Affix von Xal’atath. Der Affix ändert sich jede Woche – so wie bisher auch.

Xal’atath’s Bargain: Ascendant – Während des Kampfes lässt Xal’atath Kugeln mit kosmischer Energie herabregnen, um Feinde in der Nähe mit Tempo und Bewegungsgeschwindigkeit zu ermächtigen. Wenn Spieler diese Kugeln unterbrechen, können sie den Bonus selbst erhalten.

– Während des Kampfes lässt Xal’atath Kugeln mit kosmischer Energie herabregnen, um Feinde in der Nähe mit Tempo und Bewegungsgeschwindigkeit zu ermächtigen. Wenn Spieler diese Kugeln unterbrechen, können sie den Bonus selbst erhalten. Xal’atath’s Bargain: Frenzied – Nicht-Bosse erleben einen Zornesrausch, wenn sie unter 30 % Lebenspunkte fallen. Das erhöht ihr Tempo um 40 %, steigert aber auch ihren erlittenen Schaden um 20 %.

Die Affixe verstärken Feinde also auf unterschiedliche Weise, gewähren den Spielerinnen und Spielern aber gleichzeitig auch einen Vorteil.

Xal’atath macht die Dungeons unsicher – mit neuen Affixen.

Tyrannisch und Verstärkt bleiben, kommen ab Stufe 4

Die beiden „Grund-Affixe“, die entweder Bosse oder Trash-Mobs in einem Dungeons verstärken, bleiben Teil des neuen Systems. Ab Stufe 4 wird einer der beiden Affixe aktiviert. Mal sind die Bosse verstärkt (Tyrannisch) und mal sind die Trash-Mobs besonders zäh (Verstärkt).

Ab M+10 wird dann auch der zweite Affix dieser Sorte aktiviert.

Nur ein Affix auf Stufe 7 – Ohne Spiel-Mechanik

Ebenfalls neu ist der Affix, den alle Dungeons ab M+7 erhalten. Der trägt den Namen „Challenger’s Peril“ und erhöht die Strafe, die das Sterben in Dungeons auslöst. Normalerweise reduziert der Tod eines Charakters die verbleibende Zeit des Dungeons um fünf Sekunden – der Affix erhöht diese Zeit auf 15 Sekunden.

Ein Wipe der ganzen Gruppe kostet dann satte 75 Sekunden, zusätzlich zum Laufweg. Viele Tode können so rasch dafür sorgen, dass der Timer eines Dungeons nicht mehr eingehalten werden kann.

Der Tod wird teuer – ein Wipe kostet stolze 75 Sekunden ab M+7.

M+10 bringt den zweiten Standard-Affix

Ab Stufe 10 wird ein weiterer Affix aktiv, nämlich entweder Tyrannisch oder Verstärkt – logischerweise immer der Affix, der nicht bereits ab M+4 aktiv ist.

Das führt dazu, dass ab M+10 immer in jeder Woche Tyrannisch und Verstärkt gleichzeitig aktiv sind. Dadurch sind die höchsten Dungeons mit den besten Belohnungen immer auf einem vergleichbaren Niveau und es wird verhindert, dass es „besonders leichte“ und „besonders schwere“ Wochen gibt.

Weiche Grenze ab Stufe 12

Erreicht ihr eine Schwierigkeit von M+12, dann gibt es eine zusätzliche Hürde. Diese dürfte als „Soft-Cap“ für viele zählen, denn die Schwierigkeit wird hier noch einmal drastisch erhöht.

Ab Mythisch+12 werden die Xal’atath-Affixe (ab M+2) deaktiviert. Stattdessen gibt es „Xal’ataths Guile“. Der Affix sorgt dafür, dass alle Kreaturen im Dungeons noch einmal 20 % mehr Lebenspunkte haben und 20 % mehr Schaden verursachen.

Beachtet hierbei, dass Stufe 12 für keine spielrelevante Belohnung notwendig ist, hierbei geht es nur noch um Prestige und rein ums „Angeben“ – also um zu beweisen, dass man der Beste der Besten ist.

Dungeons, wie sie sein sollten

Auch wenn sich erst in den Tests zeigen wird, wie gut die Kombination aus Tyrannisch und Verstärkt wirklich funktioniert, bin ich von der grundsätzlichen Idee der neuen und überarbeiteten Affixe restlos begeistert. Es fühlt sich an, als hätte Blizzard nun eine klare Vision, wo sie mit einer großen Säule des Endgames eigentlich hinwollen.

Tyrannisch und Verstärkt sind zwar in den Augen vieler Spielerinnen und Spieler Affixe, die komplett abgeschafft hören – aber ich bin sehr zufrieden mit der Änderung. Denn das Ergebnis der neuen Affixe ist ein Schlüsselstein-System, bei dem die Dungeons sich zwar jede Woche ein klein wenig anders spielen, aber gerade die härtesten Dungeons (also +10 und darüber) eine vergleichbare Schwierigkeit von Woche zu Woche bieten.

Als hübsche Begleiterscheinung fliegen dadurch auch noch die ganzen unbeliebten Affixe wie Blutig oder Platzend raus. Da kann man echt nicht meckern. Nichtmal ich.

Die Zeiten dürften vorbei sein, in denen es „Push Weeks“ mit besonders einfachen Affixen gibt und „Dead Weeks“, in denen die Affix-Kombination so eklig ist, dass man lieber gar nicht einloggen will.

Sicher wird diese neue Marschrichtung noch einige Balance-Änderungen benötigen, damit sich das auch wirklich rund anfühlt. Doch die generelle Design-Idee dahinter ist genau das, was Mythisch+ gebraucht hat. Die Dungeons scheinen damit für The War Within richtig solide vorbereitet zu sein – jetzt muss im Grunde nur noch die ganze Story überzeugen.