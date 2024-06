WoW hört nach Jahren zu, bringt „gute“ Affixe – mit einem neuen Problem

World of Warcraft überarbeitet die Affixe für Dungeons. Ein Teil der Spielerschaft jubelt – eine andere Gruppe tobt.

Die Beta von World of Warcraft: The War Within läuft seit einigen Tagen und viele haben bereits Zugang – nicht zuletzt auch wegen der Epic-Edition, mit der man sich einen Beta-Zugang einfach kaufen kann. Viele haben bereits das Maximallevel erreicht und die nächste Phase der Tests steht an: Mythisch+.

Blizzard präsentiert eine Reihe neuer Affixe und schmeißt alte raus.

Welche neuen Affixe gibt es? Insgesamt 4 neue Affixe bringt Blizzard, die ab der Schwierigkeit „Mythisch+4“ auftreten werden. Sie sollen in ihrem Design simpel sein und eher passiv als aktiv wirken. So soll der Fokus mehr auf dem Dungeon und den Kreaturen und nicht auf den Affixen liegen. Die neuen Affixe sind:

Reckless: Nicht-Bosse ohne Mana ignorieren 20 % der Rüstung mit ihren Angriffen, aber ihre Rüstung ist um 30 % reduziert und sie erleiden 10 % erhöhten Arkanschaden.

Thorned: Nicht-Bosse ohne Mana verursachen physischen Schaden an ihren Angreifern, aber erleiden 10 % erhöhten Heilig- und Schattenschaden.

Attuned: Nicht-Bosse ohne Mana verursachen 20 % zusätzlichen Magieschaden, aber erleiden 10 % zusätzlichen Naturschaden und 30 % erhöhten Schaden durch Blutungseffekte.

Focused: Nicht-Bosse ohne Mana haben 30 % erhöhtes Tempo, aber erleiden 10 % erhöhten Frost- und Feuerschaden.

Die ganzen Affixe betreffen nur „Feinde ohne Mana“, die „keine Bosse sind“ – offenabr sollen feindliche Zauberwirker nicht verstärkt werden, was in der Vergangenheit zu sehr fiesen „Onehit“-Fähigkeiten geführt hat.

Welche Affixe verschwinden? Im Zuge dieser Überarbeitung, fliegen auch einige andere Affixe gänzlich aus dem System und werden wohl in naher Zukunft keine Verwendung mehr finden. Bei den entfernten Affixen handelt es sich um:

Befallen (Afflicted)

Unkörperlich (Incorporeal)

Umschlingend (Entangling)

Stürmisch (Storming)

Vulkanisch (Volcanic)

Diese Affixe haben das Gameplay besonders beeinflusst und sorgten dafür, dass einige Dungeons in den entsprechenden Wochen komplett mieden.

Was ist das Problem an den neuen Affixen? In der Community werden die neuen Affixe wild diskutiert. Während es viele als positiv empfinden, dass Affixe auch eine stärkende Komponente erhalten, finden die meisten diese Eingeschränktheit eher problematisch. In Wochen, in denen etwa der erlittene Schattenschaden von Feinden erhöht ist, wird man liebend gern einen Schattenpriester mitnehmen – in allen anderen Wochen könnte dieser Probleme haben, in eine Gruppe zu kommen.

Das gleiche Problem dürften die meisten DPS-Charaktere haben, die letztlich nur in einer von vier Wochen besonders gefragt sind.

Da die Community dazu neigt, sich am Optimum zu orientieren, das zumeist von den Profis vorgelebt wird, ist die Sorge groß, dass alle Klassen, die gerade nicht den „Affix der Woche“ bedienen können, keine Gruppe mehr finden. Allerdings sollte man bedenken, dass es sich hierbei noch um Tests aus der Beta handelt. Bis zum Release Ende August kann sich noch einiges ändern und wenn das Feedback entsprechend ausfällt, wird Blizzard vermutlich einlenken und Änderungen vornehmen.