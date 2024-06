WoW: The War Within erscheint sehr früh, schon im Sommer

Die neuste Erweiterung für World of Warcraft hat ein Release-Datum. Schon im August geht es los mit The War Within.

Schon seit Monaten gibt es viele Spekulationen, wann denn die Erweiterung The War Within für World of Warcraft veröffentlicht wird. Immerhin zeigt ein erster Blick in die Beta, dass die Entwicklung bereits sehr weit fortgeschritten aussieht. Jetzt hat Blizzard den Release-Termin veröffentlicht und der ist weitaus früher als von den meisten gedacht. Bereits im August.

Wann ist der Release von World of Warcraft: The War Within? Die Veröffentlichung von WoW: The War Within findet am 26. August 2024 statt – also in weniger als 3 Monaten. Aufgrund der Zeitverschiebung ist der Release in Europa am 27. August.

Wann startet der Early Access? Wer sich die Epic Edition von The War Within vorbestellt hat, der bekommt – neben dem Beta-Zugang – auch früheren Zugriff auf das fertige Spiel, nämlich einen Early-Access. Dieser wurde bisher mit mindestens 3 Tage angegeben – aber es scheinen wohl 4 Tage zu werden.

Der Early Access für The War Within beginnt am 22. August 2024 – in Europa vermutlich am 23. August (wieder aufgrund der Zeitverschiebung).

Was steckt alles in der neuen Erweiterung? In World of Warcraft: The War Within gibt es vier neue Gebiete und die frischen Helden-Talente, mit denen ihr euren Charakter noch weiter individualisieren könnt. Außerdem gibt es die Kriegsmeuten, ein accountübergreifendes System für die allermeisten Freischaltungen im Spiel. Blizzard will weg von einem Charakter-zentrischen Spiel und dazu übergehen, eure Account-Leistungen anzuerkennen, sodass ihr einfacher zwischen verschiedenen Charakteren wechseln könnt.

Außerdem gibt es für Solo-Fans die neuen Tiefen – ein Endgame-System, das auf einer Stufe mit Dungeons und Raids besteht, aber auch für Solo-Spieler und -Spielerinnen oder kleine Gruppen interessant ist. Sämtliche Informationen zu The War Within haben wir hier für euch.

Was haltet ihr vom frühen Release von The War Within? Eine gute Entscheidung? Oder sollte Blizzard sich noch mehr Zeit lassen?