WoW: Die Beta von The War Within ist live – So ladet ihr den Client runter und spielt mit

Die Beta von World of Warcraft: The War Within ist endlich gestartet. Wir zeigen den neuen Trailer und wie ihr sofort mitspielen könnt.

Das lange Warten hat endlich ein Ende. Die Alpha von The War Within ist beendet und die Beta endlich gestartet. Ab jetzt könnt ihr sofort in das neuste Kapitel von World of Warcraft eintauchen und euch die neuen Inhalte anschauen – zumindest, falls ihr einen Beta-Zugang habt. Wie ihr den bekommt und wie ihr dann den Client herunterladet, erklären wir euch hier.

Der neue Trailer zu Beta von WoW: The War Within – mit smirky Xal’atath:

Wie kann man an der Beta teilnehmen? Um an der Beta teilzunehmen, gibt es zwei Möglichkeiten. Zum einen könnt ihr euch ganz klassisch auf einen Beta-Zugang bewerben. Dafür geht ihr auf die offizielle Blizzard-Website, loggt euch mit eurem Battle.net-Account ein und gebt an, dass ihr Interesse an der Beta habt. Mit etwas Glück werdet ihr dann im Verlauf der kommenden Wochen zur Beta eingeladen.

Einen garantierten Zugriff gibt es, wenn ihr euch die kostspieligere „Epic Edition“ von The War Within vorbestellt. In dem Fall bekommt ihr direkten Zugang zur Beta und könnt sofort losspielen.

Wie lädt man den Beta-Client von The War Within herunter? Das ist simpel und funktioniert so, wie auch mit anderen WoW-Versionen.

Öffnet einfach euren Battle.net-Client und wählt den Eintrag für World of Warcraft aus.

Unten links könnt ihr bei „Spielversion & Account“ einen Reiter mit verschiedenen WoW-Versionen aufklappen.

Bei „In Entwicklung“ tauchen mehrere Einträge auf. Solltet ihr in der Beta sein, dann könnt ihr dort „The War Within Beta“ lesen. Wählt diesen Eintrag aus.

Ihr werdet danach noch auf „Installieren“ oder „Update“ klicken müssen, um die Installation zu starten.

Danach könnt ihr über den Menüpunkt „Spielen“ an der Beta teilnehmen.

Wenn ihr wieder auf die Retail-Version wechseln wollt, müsst ihr den WoW-Client schließen und im Battle.net die Version wieder auf die aktuelle WoW-Version umschalten.

Wie erfahre ich, ob ich in der Beta bin? Falls ihr eine Einladung zur Beta bekommt, werdet ihr darüber in aller Regel per Mail informiert. Ihr müsst allerdings keine Links anklicken. Gewissheit verschafft immer ein Blick in den Battle.net-Launcher. Wenn ihr dort den Eintrag für die Beta von The War Within findet, könnt ihr teilnehmen. Falls ihr mehr Informationen zu The War Within wollt, haben wir hier alle Details.

Werdet ihr euch sofort in die Beta von The War Within stürzen? Oder wartet ihr lieber ab und lasst euch so wenig spoilern wie nur möglich?