WoW: Hier ist das letzte Cinematic vom Kerkermeister

Wie es mit World of Warcraft nun weitergeht, erfahren wir in wenigen Wochen. Denn schon im April will Blizzard die nächste Erweiterung enthüllen .

Mehr und mehr Kraft des Kerkermeisters geht verloren, bis er sich auflöst und am Ende nur noch das ist, was er ursprünglich mal war – ein lebloser Automa, wie ihn die Ersten damals erschaffen haben.

Seit wenigen Stunden sind die letzten 3 Bosse im Mausoleum der Ersten, dem aktuellen WoW-Raid, zugänglich. In Amerika ist gerade der Kerkermeister zum ersten Mal bezwungen worden – und damit das Cinematic freigeschaltet, das am Ende des Kampfes abgespielt wird.

