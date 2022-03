Neues WoW-Cinematic: Das passiert mit Anduin am Ende des Raids

Das neue Cinematic in World of Warcraft zeigt, was mit Anduin im Raid passiert. Doch auch ein anderer, bekannter Bösewicht hat seinen letzten Auftritt …

Der neue Raid „Mausoleum der Ersten“ ist in World of Warcraft live – zumindest in Amerika. Die ersten Spieler sind schon durch den Raid geprescht und haben den (vorerst) letzten Boss Anduin bezwungen. Wie zu erwarten, geht das mit einem interessanten Cinematic einher.

Spoilerwarnung: Wer nicht wissen will, was mit Anduin geschieht, sollte nicht weiterlesen! Ihr wurdet gewarnt.

Das Cinematic spielt unmittelbar nach dem Kampf gegen Anduin Wrynn. Der Kampf dürfte für einige Spieler eine Überraschung gewesen sein, denn man kämpft nicht nur gegen Anduin, sondern zugleich auch gegen ein Fragment von Arthas, dem einstigen Lichkönig. Der ist Teil von Anduins Waffe geworden und verleiht ihm im Kampf besondere Fähigkeiten.

Im Cinematic sehen wir Anduin, hören aber die Stimme von Arthas. Der „benutzt“ Anduins Körper, um den Willen des Kerkermeisters auszuführen. Er will gerade eine verheerende Attacke ausführen, als Anduin ins Stocken gerät. Es sieht so aus, als würden mehr und mehr Teile von Anduins Seele über sein Gesicht in das Schwert gezogen werden – also ein paar alte Bekannte auftauchen.

Anduin sieht Erinnerungen an seinen Vater Varian und Saurfang. Beide erinnern ihn daran, dass das Schwert, das er führt, ursprünglich nicht so einem Zweck dienen sollte. Es gehöre nicht der Dunkelheit, sondern sei in Heldenmut und Ehre geschmiedet worden.

„Das Vermächtnis des Schwerts und unsere Vermächtnisse sind bei dir“, erklärt Varian, bevor er und Saurfang ihm dabei helfen, einen klaren Willen zu erlangen.

Anduin gelingt es, die Gramklinge zu spalten – so wie sich das Schwert damals in zwei Teile spalten ließ, als es noch nicht vom Kerkermeister umgeschmiedet wurde.

Diese Spaltung führt dazu, dass die Herrschafts-Magie des Kerkermeisters von Anduin gelöst wird, die finstere Rüstung des Todesritters schwindet und lässt Anduin in seiner bekannten Rüstung aus Sturmwind zurück.

Ein kleiner, blauer Funke bleibt vor Anduin zurück – das letzte Aufflackern von Arthas‘ Seele, das noch existiert und damals in die Klinge geschmiedet wurde. Jaina fragt ob „das alles sei, was von ihm noch geblieben ist“, was Uther mit „dem letzten Funken seiner zerrissenen Seele“ bestätigt.

Sylvanas entlässt Arthas dann in die Ewigkeit mit den Worten:

Keine Krone. Kein Thron. Nicht einmal eine Seele verbleibt, die verurteilt werden könnte. Ich hasste dich, habe dich gejagt. Und mit jeder selbstsüchtigen Tat … wurde ich zu dir. Das ist meine Bürde, die ich tragen muss. Aber dein Vermächtnis ist am Ende. Hinfort, Arthas Menethil. Möge das letzte Geflüster deines Namens verhallen und vergessen werden.

Das blaue Licht erlischt – und damit der letzte Funke von Arthas, der existiert hat.

Kommt da noch mehr? Ja. Der Raid ist in 2 Teile aufgeteilt. Die letzten 3 Bosse werden erst in der kommenden Woche zugänglich gemacht. Dann steht der finale Kampf gegen den Kerkermeister an, auch hier wird ein spannendes Cinematic erwartet. Wenn das veröffentlicht wurde, werden wir natürlich darüber berichten.

Wenn ihr das Cinematic selbst live sehen wollt, könnt ihr ab morgen (Mittwoch, 02.03) selbst in das Mausoleum der Ersten vordringen und gegen Anduin kämpfen.

Was haltet ihr von dem Cinematic? Wie gefällt euch das, was mit Arthas und Anduin geschieht?