WoW Shadowlands lässt es 2022 nochmal richtig krachen – Bringt 6 Dungeons von früher zurück

Das MMORPG Thorne and Liberty (TL) soll noch 2022 erscheinen. In einem neuen Trailer wurde nun viel Gameplay gezeigt.

Dafür hat es Season 4 in sich mit Änderungen, auf welche Spieler schon seit einer Weile warten. Was haltet ihr davon, alten Content wieder interessant zu machen?

Ziel sei es, alle drei Raids in Season 4 wieder relevant zu machen. Mit steigenden Schwierigkeiten soll es auch besseren Raid-Loot in allen drei Schlachtzügen geben. Welche Affixe jedoch kommen werden und wie genau die funktionieren, wurde noch nicht verraten.

Das steckt noch in der Ankündigung: Im letzten Absatz spricht Kaivax davon, einige „mechanische Kniffe“ in die Schlachtzüge von Shadowlands einzuführen: Schloss Nathria, das Sanktum der Herrschaft und das Mausoleum der Ersten.

„Später in diesem Jahr“ soll die 4. Season von Shadowlands starten. Die gilt sowohl fürs PvP als auch fürs PvE. Im PvP wird es mit dem „Ewigen Gladiator“ einen neuen Titel geben und im PvE wollen die Entwickler mit einem ganz neuen Ansatz an das Mythic+-System herangehen.

Das sagt Blizzard: In einem neuen Post in den US-Foren spricht Community Manager Kaivax von den zukünftigen Änderungen von WoW Shadowlands. Eigentlich sollte die Erweiterung nach Patch 9.2 zu Ende sein , aber offenbar kommt nach der aktuellen Story zumindest noch mehr Inhalt.

Insert

You are going to send email to