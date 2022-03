WoW taut alte Raids auf: Das Ende der „Content-Entwertung“?

Shadowlands wird eine weitere Saison bekommen, obwohl gar kein Patch mehr geplant ist. Was heißt das für World of Warcraft? Ist das gut?

Eigentlich steht die große Enthüllung von World of Warcraft und seiner nächsten Erweiterung noch einige Wochen in der Zukunft, doch Blizzard hat den Spielern schon jetzt ein paar Änderungen in Aussicht gestellt, um die Wartezeit zu überbrücken. Gerade Fans von instanzierten Endgame-Inhalten dürften sich freuen: Es wird eine Season 4 in Shadowlands geben.

Mit Season 4 startet Blizzard gleich mehrere Experimente. Nicht nur wird der „Mythisch+“-Pool deutlich verändert, sondern auch die Shadowlands-Raids werden überarbeitet.

Was ist passiert? Blizzard hat recht überraschend eine weitere Saison für Shadowlands angekündigt, die nach der aktuellen, dritten Saison stattfinden wird. Zwar gibt es keine neuen, großen Content-Patch mehr für Shadowlands, allerdings wird der Patch 9.2.5 wohl zahlreiche kleine Anpassungen bringen, sodass zumindest Raid- und Dungeon-Fans etwas geboten bekommen.

Was geschieht mit den Raids? Die Entwickler planen, für die Saison 4 sämtliche Shadowlands-Raids relevant zu machen. Das heißt in den Raids Schloss Nathria, Sankum der Herrschaft und Mausoleum der Ersten wird es Bosskämpfe geben, die auch mit aktueller Ausrüstung noch recht knackig sind. Damit einher geht Beute, die noch einmal über dem Itemlevel vom aktuellen Mausoleum der Ersten liegt.

Oder anders gesagt: In Saison 4 könnt ihr in allen Raids von Shadowlands gute Beute ergattern, die euren Charakter stärker macht.

Nochmal Denathtrius verprügeln – in Season 4 lohnt sich das sogar.

Werden die Raids härter? Ja. Damit die Raids bessere Beute abwerfen, wird auch der Schwierigkeitsgrad angehoben. Das soll durch ein „thematisch an die Progenitor angelehntes Affix-System“ funktionieren. Es wird also wohl so sein, dass Nathria, das Sanktum und das Mausoleum in Season 4 zusätzliche Affixe haben, die Bosskämpfe besonders knifflig gestalten und einen neuen Twist mitbringen. Es ist aber auch recht wahrscheinlich, dass die grundsätzliche Stärke der Bosse passend dazu angehoben wird.

Welche Affixe es geben wird, ob es gleich mehrere davon gibt und die in gewisser Weise rotieren – das ist alles noch nicht bekannt.

Was verspricht sich Blizzard davon? Vermutlich gleich mehrere Dinge. Zum einen ist das vergleichsweise einfacher Content, um die Zeit bis zur nächsten Erweiterung zu überbrücken und zumindest einem Teil der Spielerschaft etwas Frisches zu bieten.

Zum anderen ist das schlicht und ergreifend ein Experiment – das sagt Blizzard auch selbst. Man möchte herausfinden, wie eine Saison in World of Warcraft aussehen kann und was für Änderungen vorgenommen werden können, um den Content anspruchsvoll und attraktiv zu halten.

Damit reagiert Blizzard auch auf einen großen Kritikpunkt der letzten Jahre. Denn immer wieder wurde den Entwicklern – mit einiger Berechtigung – vorgeworfen, dass alte Inhalte viel zu schnell entwertet werden und quasi gar keine Relevanz mehr haben, sobald ein neuer Patch veröffentlicht wird. Das liegt in einem MMORPG wie WoW zwar in der Natur der Dinge, doch eine aufgepeppte finale Saison zum Ende einer Erweiterung könnte hier für frischen Wind sorgen.

Was haltet ihr von dieser Idee einer „finalen Saison“, in der sämtliche Raids der aktuellen Erweiterung nochmal für ein „letztes Hurra“ relevant gemacht werden? Ist das eine gute Möglichkeit, um den Content noch einmal aufzufrischen und allen Spielern einen letzten Rückblick auf die Erweiterung zu geben? Oder ist das nur aufgewärmter Content, den man schon lange satthat?

