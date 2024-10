WoW: Schamanen waren letzte Woche zu stark, deswegen gibt’s einen Nerf

Den Schamanen geht es an den Kragen. Sie waren zu gut für einen Affix in World of Warcraft – deswegen folgen nun Konsequenzen.

In der vergangenen WoW-Woche waren Schamanen die absoluten Superstars für jeden „Mythisch+“-Dungeon. Alle anderen Heiler hatten im Grunde keine Chance gegen Schamanen, denn sie konnten den Affix so leicht bewältigen wie keine andere Klasse. Deshalb reagiert Blizzard und nerft die Schamanen mit dem Geburtstags-Patch.

Schamanen heilen Affix der Gruppe mit einem Klick

Was war mit Schamanen los? In World of Warcraft rotieren die verschiedenen Xal’atath-Affixe wöchentlich. Mal muss man Kugeln daran hindern, Feinde zu erreichen, mal muss man einen zusätzlichen Feind bezwingen. In einer Woche jedoch werden alle Spieler-Charaktere mit einem Debuff belegt, der sich auf mehrere Arten und Weisen entfernen lässt. Jede Art von Effekt-Entfernung ist dafür gültig – egal ob Fluch, Gift, Krankheit oder Magie.

Genau deshalb waren Schamanen-Heiler unschlagbar. Denn wo andere Heiler ins Schwitzen kommen, weil sie hohe Abklingzeiten auf solche Dispells haben, kann der Schamane alle 45 Sekunden ein Totem der Giftreinigung stellen, das sämtliche Gift-Effekte von der Gruppe entfernt.

Da der Affix ungefähr alle 90 Sekunden auftritt, konnte ein Heilschamane den störenden Affix im Alleingang mit nur einem Klick bewältigen, ohne dass die Gruppe sich weiter den Kopf darüber zerbrechen musste.

Was wird verändert? Blizzard fand das im Nachhinein wohl ein bisschen zu mächtig, deshalb gibt’s mit dem Geburtstags-Patch 11.0.5 jetzt eine Abschwächung des Totems der Giftreinigung. Die Abklingzeit wird von 45 Sekunden auf 120 Sekunden (also 2 Minuten) erhöht. Damit ist es dem Schamanen künftig nicht mehr möglich, den Affix permanent im Alleingang zu säubern und die Gruppe muss auf die eine oder andere Weise helfen.

Das ist allerdings nicht die einzige Änderung, die auf Klassen mit dem großen Patch 11.0.5 wartet. Denn Blizzard feilt an der Balance und überarbeitet sogar manche Helden-Talente umfassend. Die vollständigen Patch Notes zu Update 11.0.5 in World of Warcraft haben wir hier für euch.