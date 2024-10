WoW: So viele Bronzedrachenfeierabzeichen braucht ihr, wenn ihr alles wollt

11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Release: 11.02.2005 | The War Within: 27.08.2024

Wie lange dauert das Farmen? Wer sämtliche Belohnungen haben will, sollte ein paar Wochen Zeitaufwand einplanen – aber das Event geht ja auch 10 Wochen. Die meisten Missionen lassen sich gemütlich an einem Abend abarbeiten, sodass vor allem die Wartezeit zwischen den wöchentlichen Resets zur Geduldsprobe werden. Doch wer das ganze Event über spielt, kann alles freischalten.

Sobald ihr 100 Bronzedrachenfeierabzeichen erspielt habt, erhaltet ihr darüber hinaus noch einen Erfolg mit dem Namen „Token Collector“. Dieser Erfolg schaltet neue Möglichkeiten frei, noch weitere Bronzedrachenfeierabzeichen zu ergattern, nämlich aus „wiederholbaren Quellen“. Auch wenn noch nicht alle Details dazu bekannt sind, dürften darunter Inhalte fallen, wie etwa die Raid-Bosse in den Schwarzfelstiefen, das Szenario mit Chromie oder auch die Weltbosse. Details dazu gibt es sicher in den nächsten Tagen.

Beachtet, dass der Erhalt der Abzeichen an eure Kriegsmeute gebunden ist. Ihr könnt für die gleiche Aktivität nicht mehrfach pro Woche Abzeichen erhalten, wenn ihr sie auf anderen Charakteren wiederholt. Der Erhalt der Items ist also pro Woche begrenzt.

Wie kommt man an Bronzedrachenfeierabzeichen? Die Bronzedrachenfeierabzeichen bekommt ihr aus nahezu allen Inhalten, die es im aktuellen World of Warcraft gibt. Sowohl wöchentliche Belohnungen aus den Quests in Khaz Algar als auch die Event-Quests, die ihr in Tanaris beginnen könnt.

Wie viele Bronzedrachenfeierabzeichen braucht man? Das kommt ganz darauf an, was ihr von dem Event alles haben wollt. Je mehr ihr möchtet, desto mehr Abzeichen müsst ihr natürlich farmen:

