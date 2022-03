In World of Warcraft gibt es eine kleine Änderung: Ein neuer NPC verkauft nun Gegenstände, mit denen ihr euch gezielt legendäre Effekte aussuchen könnt. Das ist vor allem für neue Charaktere nützlich, denn so müsst ihr nicht mehr Zeit in altem Content verschwenden.

Um welche Items geht es? Legendarys sind die aktuell stärksten Items in World of Warcraft. Sie haben besondere Effekte, die eure Klasse stärker machen und das aktuell höchste Item-Level. In vielen Fällen sorgen sie für Synergien, durch welche ihr erst überhaupt euer volles Potenzial ausschöpfen könnt.

In Shadowlands stellt ihr euch diese Gegenstände selbst her und sucht euch aus, welchen Effekt ihr haben wollt. Zuvor müsst ihr allerdings eine entsprechende „Erinnerung“ besitzen. Diese waren bisher weit in den Inhalten des Spiels verstreut. Nun sind sie leichter zu bekommen.

So wird es nun leichter, an Legendarys zu kommen: In Schloss Nathria und in der Zuflucht („Haven“) im neuen Gebiet Zereth Mortis von Patch 9.2 steht nun der NPC Rendel („Rendle“). Dieser verkauft Erinnerungen, die es zuvor nur bei Bossen in Schloss Nathria gab. Ihr könnt die Erinnerungen für verschiedene Währungen kaufen:

1.500 Kosmischer Flux

600 Seelenglut, die es nun viel leichter zu holen gibt

2.500 Katalogisierte Forschung

25 Dankbare Gaben

Anders als bei der Chronik der verlorenen Erinnerungen könnt ihr euch den legendären Effekt hier gezielt kaufen und bekommt kein zufälliges Item.

Rendel verkauft nun legendäre Effekte aus Nathria nach Wunsch.

Die Änderung ist vor allem für neue Charaktere nützlich. Diese mussten trotz starker Aufhol-Mechaniken für Ausrüstung teilweise noch den ersten Raid von Shadowlands für ihre Legendarys besuchen. Einige der besten Effekte für die Klassen gab es nur dort.

Legendarys: Herstellung und das beste für eure Klasse

Das braucht ihr für die Herstellung: Um aus den Effekten ein Item herzustellen, müsst ihr einige Materialien sammeln und diese zum Runenmetz in Torghast bringen. Ihr braucht für die Herstellung:

ein Basis-Item von einem der herstellenden Berufe

den gewünschten legendären Effekt

Schreiben für sekundäre Werte

Seelenglut und Seelenasche aus Torghast

Kosmischen Flux, wenn das Item auf Rang 7 hergestellt oder aufgewertet wird

Wir verraten euch in unserem Guide auf MeinMMO genau, wie ihr legendäre Gegenstände in Shadowlands herstellt. Ihr findet dort auch die Tabelle mit den benötigten Mengen von Flut und Asche.

Alles, was ihr zu dem MMORPG World of Warcraft wissen müsst – in 3 Minuten

Welches Legendary sollte ich craften? Je nachdem, welche Klasse und welchen Pakt ihr spielt, braucht ihr andere Effekte. Außerdem müssen einige Klassen und Spezialisierung für bestimmte Inhalte wie Dungeons, PvP oder Raids andere Legendarys tragen, um das Maximum zu erreichen. Wir haben eine Liste mit den besten Effekten für jede Klasse für euch erstellt:

Welches Legendary sollte ich in WoW Shadowlands craften? Übersicht für alle Klassen

Seit Patch 9.2 könnt ihr ebenfalls auf das legendäre Item „Einigkeit“ hinarbeiten. Dieses gewährt euch die legendäre Kraft eures Paktes und wechselt, wenn ihr eure Pakt-Zugehörigkeit ändert. Außerdem dient das Item als zweites Legendary, ihr könnt also noch deutlich mehr aus eurer Klasse herausholen.

Seid ihr Wiedereinstieger oder Neuling in WoW und wollt jetzt noch mit Shadowlands durchstarten, wisst aber noch nicht, welche Klasse sich lohnt? Wenn ihr auf Schaden aus seid, könnt ihr euch dazu an unserem Ranking orientieren:

WoW DPS-Ranking für Shadowlands – Diese Klassen machen den meisten Schaden