LEGO für Erwachsene: In China werden schon seit Jahren Hochhäuser in Rekordzeit aufgebaut, weil sie auf eine simple Technik setzen

NewsTech
2 Min. Claudio Niggenkemper 1 Kommentar Lesezeichen
LEGO für Erwachsene: In China werden schon seit Jahren Hochhäuser in Rekordzeit aufgebaut, weil sie auf eine simple Technik setzen

In weniger als 29 Stunden hat ein chinesisches Unternehmen ein mehrstöckiges Hochhaus gebaut – vermutlich schneller, als man einen Handwerkertermin bekommt. Der Highspeed-Bau basiert auf einer modularen Bauweise. Ganz so, wie man es von LEGO kennt.

Wie funktioniert der Hochhausbau in unter 30 Stunden? In der chinesischen Stadt Changsha sorgte die BROAD Group bereits vor über sieben Jahren mit einem spektakulären Bauprojekt für Aufsehen: Ein komplettes Wohnhaus mit mehreren Stockwerken wurde in weniger als 30 Stunden errichtet.

Mittlerweile sind in der selben Zeit sogar ganze Gebäufekomplexe mit bis zu 10 Stockwerken möglich (BROAD auf YouTube).

Der Schlüssel zu dieser Geschwindigkeit liegt in einer modularen Bauweise, bei der Gebäudeteile vorgefertigt und vor Ort nur noch zusammengesetzt werden (Quelle: Xataka). Das Prinzip funktioniert wie ein Baukasten: Die Module werden in der Fabrik gefertigt und auf der Baustelle mithilfe großer Kräne zusammengesetzt (BROAD).

Diese Herangehensweise minimiert nicht nur den Zeitaufwand, sondern auch typische Fehlerquellen im Zusammenspiel verschiedener Unternehmen. Die einzelnen Module passen exakt zueinander, was den gesamten Prozess erheblich beschleunigt.

Auch in WoW könnt ihr seit neuestem bauen:

In WoW könnt ihr Häuser anheben – Pimp Your House Edition
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
3 Weihnachtsgeschenke in WoW – Vergesst nicht, sie abzuholen LEGO für Erwachsene: In China werden schon seit Jahren Hochhäuser in Rekordzeit aufgebaut, weil sie auf eine simple Technik setzen Eine Freundin hat aus ihrem Haus in WoW eine finstere Höhle gemacht Gute Nachricht für WoW-Fans: ElvUI existiert weiter, hat neue Version Eines der besten WoW-Cinematics werden viele bald zum ersten Mal sehen WoW: Wer alle Housing-Items will, muss knallharte Raids spielen Die Fans von WoW trauern, denn der beste Modus kommt wohl niemals wieder Neues Spiel ehemaliger Blizzard-Entwickler lädt auf Steam zum Test ein, sieht aus wie Diablo als Battle Royale Chefin von Blizzard spricht über die Zukunft, macht Fans des StarCraft-Universums Hoffnung 5 MMORPGs, die ihr 2026 auch dann spielen könnt, wenn ihr nur wenig Zeit habt Das neue Interface von WoW macht so viel Stress, dass die Community ein spezielles Makro empfiehlt Addons in WoW bleiben mächtig – Blizzard bricht das größte Versprechen für Midnight

Wie einzelne Legosteine

Was steckt hinter der Technik von BROAD? Die Grundlage für dieses Verfahren bildet das sogenannte Holon-System von BROAD. Dabei handelt es sich um ein industriell gefertigtes Bausystem, das komplett vorgefertigt ausgeliefert wird. Das Herzstück ist laut Unternehmen die sogenannte B-CORE-Struktur – ein extrem robuster und gleichzeitig leichter Edelstahl, der korrosionsbeständig ist und für eine besonders lange Lebensdauer sorgt (Quelle: Xataka).

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum YouTube Inhalt
Quelle: BROAD via YouTube

Die Module, die für Holon Housing verwendet werden, beinhalten bereits alle wesentlichen Elemente wie Elektrik, Klimatisierung und sogar die Innenausstattung. Tatsächlich müssen vor Ort nur noch die Module montiert und an Versorgungsleitungen angeschlossen werden.

Mehr zum Thema
Mehr zum Thema
Eine Prognose besagt, dass der Austausch der Batterie eines Elektroautos bald günstiger sein wird als die Reparatur eines Verbrenners
von Claudio Niggenkemper
Mehr zum Thema
China verbrennt so viel Müll, dass Menschen jetzt schon alten Abfall ausgraben, um ihn zu verkaufen
von Claudio Niggenkemper
Mehr zum Thema
Audi verkauft in China ein Luxus-Auto mit 700 PS für 30.000 Euro, kostet in Deutschland das Doppelte
von Benedikt Schlotmann

China ist nicht nur Vorreiter im Bau modularer Hochhäuser, die eine mögliche Lösung für die wachsende Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum bieten. Auch in der Forschung zeigt das Land regelmäßig welch große Ambitionen es hat: China hat Ende 2025 mit der CHIEF1900 die weltweit stärkste Zentrifuge vorgestellt

Quelle(n): Titelbild via Unsplash
Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
1
Kommentieren
Tesla an Ladesäule an Straße

Eine Prognose besagt, dass der Austausch der Batterie eines Elektroautos bald günstiger sein wird als die Reparatur eines Verbrenners

Titelbild Computer Costco Reddit

RAM ist so teuer geworden, dass Nutzer richtig dreist werden: Sie stehlen ihn direkt aus den Computern im Geschäft

The Sheep Detectives Trailer Schaf

Vor 163 Jahren sagte ein Schafzüchter die Gefahren durch KI voraus, legte den Grundstein für moderne Science-Fiction

Meta investierte 73 Milliarden Euro ins Metaverse, doch jetzt ist Zuckerbergs Traum wohl gescheitert

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Yoma
#1253613

Plattenbau, geht einfach am schnellsten.

0
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

1
0
Sag uns Deine Meinungx