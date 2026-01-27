LEGO für Erwachsene: In China werden schon seit Jahren Hochhäuser in Rekordzeit aufgebaut, weil sie auf eine simple Technik setzen

In weniger als 29 Stunden hat ein chinesisches Unternehmen ein mehrstöckiges Hochhaus gebaut – vermutlich schneller, als man einen Handwerkertermin bekommt. Der Highspeed-Bau basiert auf einer modularen Bauweise. Ganz so, wie man es von LEGO kennt.

Wie funktioniert der Hochhausbau in unter 30 Stunden? In der chinesischen Stadt Changsha sorgte die BROAD Group bereits vor über sieben Jahren mit einem spektakulären Bauprojekt für Aufsehen: Ein komplettes Wohnhaus mit mehreren Stockwerken wurde in weniger als 30 Stunden errichtet.

Mittlerweile sind in der selben Zeit sogar ganze Gebäufekomplexe mit bis zu 10 Stockwerken möglich (BROAD auf YouTube).

Der Schlüssel zu dieser Geschwindigkeit liegt in einer modularen Bauweise, bei der Gebäudeteile vorgefertigt und vor Ort nur noch zusammengesetzt werden (Quelle: Xataka). Das Prinzip funktioniert wie ein Baukasten: Die Module werden in der Fabrik gefertigt und auf der Baustelle mithilfe großer Kräne zusammengesetzt (BROAD).

Diese Herangehensweise minimiert nicht nur den Zeitaufwand, sondern auch typische Fehlerquellen im Zusammenspiel verschiedener Unternehmen. Die einzelnen Module passen exakt zueinander, was den gesamten Prozess erheblich beschleunigt.

Auch in WoW könnt ihr seit neuestem bauen:

Wie einzelne Legosteine

Was steckt hinter der Technik von BROAD? Die Grundlage für dieses Verfahren bildet das sogenannte Holon-System von BROAD. Dabei handelt es sich um ein industriell gefertigtes Bausystem, das komplett vorgefertigt ausgeliefert wird. Das Herzstück ist laut Unternehmen die sogenannte B-CORE-Struktur – ein extrem robuster und gleichzeitig leichter Edelstahl, der korrosionsbeständig ist und für eine besonders lange Lebensdauer sorgt (Quelle: Xataka).

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Quelle: BROAD via YouTube

Die Module, die für Holon Housing verwendet werden, beinhalten bereits alle wesentlichen Elemente wie Elektrik, Klimatisierung und sogar die Innenausstattung. Tatsächlich müssen vor Ort nur noch die Module montiert und an Versorgungsleitungen angeschlossen werden.

China ist nicht nur Vorreiter im Bau modularer Hochhäuser, die eine mögliche Lösung für die wachsende Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum bieten. Auch in der Forschung zeigt das Land regelmäßig welch große Ambitionen es hat: China hat Ende 2025 mit der CHIEF1900 die weltweit stärkste Zentrifuge vorgestellt