WoW erhöht auf Stufe 70 euer Leben um 40 % – damit Heiler es schwerer haben

World of Warcraft will all seine Heiler gleichzeitig nerfen. Das machen die Entwickler aber über einen Trick: Sie erhöhen einfach das Leben der Spieler massiv.

Die neuste Erweiterung von World of Warcraft, Dragonflight, steht kurz vor der Veröffentlichung. Auf dem Beta-Server wird das Endgame aktuell noch getestet und dabei haben sich einige Probleme herauskristallisiert. Um diese kurzfristig zu beheben, macht Blizzard einen radikalen Schritt: Auf Stufe 70 erhalten alle Spieler 40 % zusätzliche Ausdauer, allerdings teilen Feinde auch 40 % mehr Schaden aus.

Was ist das Problem? Kurz und knapp: die Heiler. Die sind im (noch) aktuellen Content von Shadowlands schon verdammt stark, aber das Problem wird noch stärker auf Stufe 70. Das liegt daran, dass es noch mal 10 weitere Talentpunkte gibt, was zu einer massiven Steigerung der Leistung von Heil-Charakteren führt.

Anders gesagt: Der Endgame-Content ist für Heiler aktuell einfach nicht fordernd, da es quasi keine Entscheidungen gibt. Heiler können alle Charaktere viel zu schnell hochheilen und müssen nur in seltensten Fällen ihre Ressourcen (wie Mana) managen.

Heiler sollen es etwas schwieriger haben.

Das will Blizzard ändern: Wenn ihr Stufe 70 in Dragonflight erreicht, dann dürftet ihr einen spontanen Anstieg eurer Lebenspunkte spüren, gleichzeitig aber auch bemerken, dass Feinde nun stärker zuschlagen. Denn eure Ausdauer wird mit dem Sprung auf Stufe 70 um satte 40 % erhöht, während gleichzeitig aber auch alle Feinde in der Welt 40 % mehr Schaden anrichten. Was auf dem Papier wie ein Nullsummenspiel klingt, hat deutliche Auswirkungen für die Heiler, die nun mit größeren HP-Pools ihrer Mitspieler zu kämpfen haben.

Warum macht Blizzard das? Die Entwickler wollen das Gameplay für alle Rollen spannend gestalten – auch für Heiler. Aktuell ist das in der Beta von Dragonflight im Endgame aber kaum gegeben. Der Grund dafür war, dass Heiler viel zu leicht ihre Gruppenmitglieder „toppen“, also vollständig heilen konnten.

Ein möglicher Lösungsansatz wäre hier gewesen, den Schaden von Mobs so stark zu erhöhen, dass „One-Hits“ wieder eine Bedrohung sind – das macht allerdings nur wenig Spaß. Wenn Sekundenbruchteile darüber entscheiden, ob der Tank und dann die ganze Gruppe ausgelöscht wird, führt das nur selten zu bedeutsamen Entscheidungen.

Die größeren Lebens-Pools führen dazu, dass Heiler mehr Mana verwenden müssen, um die Gruppe vollständig zu heilen. Gleichzeitig ist aber mehr Spielraum für Fähigkeiten, die viel Schaden anrichten, ohne gleich einen Charakter zu töten.

Blizzard ist bewusst, dass das auch auf PvP-Kämpfe eine deutliche Auswirkung haben wird und will hier gesondert ausbalancieren, um Probleme zu vermeiden.

Was haltet ihr von dieser Lösung? Ein guter Schritt, um Heiler entsprechend zu fordern? Oder hätte man einen anderen Weg finden müssen?