WoW: Das Talent-System hat einige Fehler und lässt Neulingen keine Chance

World of Warcraft hat wichtige Informationen aus dem Spiel gestrichen. Neulinge haben gerade keine Chance, ihre Talente zu verstehen.

Das neue Talent-System in World of Warcraft ist jetzt seit einigen Wochen live und die Änderungen kamen bei vielen Spielerinnen und Spielern gut an. Allerdings gibt es auch noch einiges an Kritik, denn in manchen Belangen wirken die Talente unausgereift. Besonders ärgerlich: Ab und an fehlen gar vollkommen die Beschreibungen, sodass Neulinge gar nicht wissen können, um was es eigentlich geht.

Was für Beschreibungen fehlen? Im Subreddit von World of Warcraft haben einige Spieler darauf aufmerksam gemacht, dass mit der Umstellung des Talent-Systems wichtige Informationen gänzlich verschwunden sind. Einigen Klassen fehlen Details zu Fähigkeiten und Mechaniken – die schlicht nicht zu finden sind.

Das prominenteste Beispiel ist hier wohl der Feuer-Magier. Der hat seit Jahren eine Mechanik, die sich „Kampfeshitze“ („Hot Streak“) nennt. Die Idee dahinter ist: Wenn der Magier 2 kritische Treffer in Folge erzielt, dann wird der nächste Pyroschlag oder Flammenschlag zu einem Spontanzauber und verursacht mehr Schaden. Es gibt eine Reihe von Talenten, die sich auf diese Kampfeshitze beziehen, sie verbessern oder damit interagieren.

Das Problem: Nirgendwo in Zauberbuch oder Talentbaum des Feuermagiers wird erklärt, was Kampfeshitze eigentlich ist. Was früher ein passiver Effekt im Zauberbuch war, ist nun schlicht verschwunden.

Für Veteranen mag das kein Problem sein, die diese Mechanik bereits kennen – doch wer neu in World of Warcraft ist oder einfach eine andere Klasse ausprobieren will, der hat keine Chance, diese Informationen im Spiel zu bekommen und ist auf andere Spieler oder Websites angewiesen.

Gerade Neulinge sind verwirrt – essenzielle Informationen fehlen.

Gibt es noch mehr Beispiele? Ähnliche Schwierigkeiten gibt es bei vielen anderen Klassen auch. So bekommt der Gebrechen-Hexenmeister einige Talente, die auch den „Schattenblitz“ verbessern. Dabei vergisst das Spiel allerdings zu sagen, dass Schattenblitz beim Gebrechen-Hexer durch „Seelendieb“ ersetzt wird. Das führt zu einigen verwirrenden Augenblicken, in denen man das Zauberbuch durchblättert und schlicht nicht findet, was eigentlich verstärkt wurde.

Ungenaue Talente ruinieren Entscheidungen: Ähnlich ärgerlich sind auch Talente, die schlicht zu ungenau beschrieben sind. Während häufig eine genaue Chance oder ein Prozent-Wert für Verbesserungen angegeben wird, ist das nicht immer der Fall. Hier sticht besonders der Schattenpriester heraus, wie „–Pariah“ im WoW-Subreddit erklärt:

„Als Schattenpriester ist es unmöglich, die finalen Talente abzuschätzen, die deinen Build so stark beeinflussen, ohne dass man dafür sehr viel Nachforschung betreibt. Das schlimmste Beispiel: „Götze von C’Thun

Gedankenschinden und Gedankenexplosion haben eine Chance, ein Leerententakel oder einen Leerenpeitscher zu erschaffen, das/der 15 Sekunden lang auf Euer Ziel kanalisiert und dabei alle 1 Sekunden 3 Wahnsinn erzeugt.“ Wie hoch ist die Chance? Wie oft procct das? Ist es der gleiche Wert für Gedankenschinden und Gedankenexplosion? Ist es höher für eines der beiden? Ist das ein AoE- oder Solo-Ziel-Talent? Generiert es in beiden Fällen Wahnsinn?

Leerententakel oder Leerenpeitscher? Was zur Hölle sind das? Was kanalisieren die? Wie viel Schaden machen die? Was ist der Unterschied zwischen ihnen? Wie wählen sie ihr Ziel? WAS ZUR HÖLLE PASSIERT DA? Ich weiß, was sie tun, weil ich schon gespielt habe, als die in verschiedenen Formen ins Spiel gebracht wurden. Aber wer diese Jahre des Wissens nicht hat, der muss auf verschiedenen Websites erst genaue Erklärungen suchen.

Community fordert Überarbeitung: Während es zwar auch Stimmen gibt, die der Meinung sind, man müsse nicht alle Details zu 100 % erklären, ist zumindest die Ansicht einstimmig, dass grundlegende Klassen-Mechaniken als passive Fähigkeiten im Zauberbuch auftauchen müssen.

Hier wird Blizzard noch nachbessern müssen, denn Neulinge haben aktuell nur wenig Chancen, verschiedene Spezialisierungen im Spiel überhaupt zu begreifen, wenn wichtige Informationen schlicht nicht im Spiel existieren.

Wie kommt ihr mit den neuen Talenten zurecht? Hat eure Spezialisierung auch solche Probleme? Oder ist bei euch alles eindeutig?