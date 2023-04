WoW: Addons von Curse installieren – So geht’s

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

WoW Classic: Wrath of the Lich King – In unter 10 Minuten – Anzeige

Gerade nach einem neuen Patch sind Fehler mit Addons häufig. Die Entwickler der Addons brauchen in der Regel Zeit, um sie zu aktualisieren. Da sie in der Regel für ihre Arbeit nicht bezahlt werden und es sich häufig um Fan-Projekte handelt, kann das einige Tage dauern.

Wenn eure Addons in World of Warcraft nicht funktionieren, dann kann das mehrere Gründe haben, die ihr der Reihe nach ausschließen solltet:

Was bringen Addons? Im Gegensatz zu vielen anderen MMORPGs erlaubt es World of Warcraft, das Spielerlebnis massiv mit Addons anzupassen. Diese ermöglichen eine Vielzahl zusätzlicher Funktionen und können das Interface massiv erweitern. Egal ob man den aktuell verursachten Schaden, besondere Warnungen für Bosskämpfe, Analyse-Tools für das Auktionshaus oder Charakterbeschreibungen für das Rollenspiel haben möchte.

Wir verraten euch, wie ihr AddOns für World of Warcraft installiert und so neue Funktionen für euer Interface freischaltet.

