Schon bald kommt ihr leichter in die Verstörenden Visionen von WoW. Außerdem gibt es dicke Buffs für gleich 6 Klassen.

Im Verlauf von Patch 8.3 Visionen von N’Zoth gab es viel Kritik an World of Warcraft. Das Feature der Verstörenden Visionen macht vielen Spielern Spaß, doch kann man die Visionen nur selten betreten. Um sie spielen zu können, ist der Abschluss zahlreicher täglicher Quests notwendig, was in langen und anhaltenden Grind ausartet. Das ist besonders nervig, da damit auch das Upgraden des legendären Umhangs einhergeht. Blizzard plant einen Hotfix und will gleich mehrere Dinge anpassen. Darunter sind nicht nur Verbesserungen für die Visionen sondern auch einige starke Klassenbuffs.

So werden die Klassen geändert: Insgesamt 6 Klassen bekommen in einzelnen Spezialisierungen solide Buffs. Lediglich der Druide ist dabei ein Heiler, alle anderen Klassen sind Schadensausteiler.

Druide

Wiederherstellung Verjüngung kostet nun 10% des Grundmanas (vorher 10,5%). Erblühen kostet nun 17% des Grundmanas (vorher 21,6%). Die Heilung von Gelassenheit wurde um 11% erhöht.



Jäger

Treffsicherheit Der Schaden sämtlicher Fähigkeiten wurde um 5% erhöht.



Mönch

Windläufer Der Schaden sämtlicher Fähigkeiten wurde um 5% erhöht.



Magier

Frost Der Schaden sämtlicher Fähigkeiten wurde um 5% erhöht.



Schamane

Verstärkung Der Schaden sämtlicher Fähigkeiten wurde um 5% erhöht.



Hexenmeister

Dämonologie Der Schaden sämtlicher Fähigkeiten wurde um 5% erhöht.



So werden die Visionen zugänglicher: Damit Spieler häufiger in Verstörende Visionen kommen und das Aufwerten des Umhangs ein wenig leichter fällt, was vor allem für Nachzügler und Zweitcharaktere relevant ist, gibt es die folgenden Anpassungen:

Manifestierte Visionen gibt es nun in größerer Anzahl aus N’Zoths Angriffen (Assaults) und den täglichen Quests.

Das einzigartige Limit (5) der Gefäße der Verstörenden Visionen wird aufgehoben. Ihr könnt nun so viele davon tragen wie ihr wollt.

Bis zu 4 Seiten von „Furcht und Fleisch“ können nun pro Verstörende Vision gefunden werden. Das ist für den legendären Umhang von Rang 7-11 relevant.

Um mehr als zwei Seiten zu erhalten, müssen aber auch mehr als zwei Bonusgebiete abschließen.

Wann gehen die Änderungen live? Sämtliche oben erwähnte Anpassungen sollten mit einem Hotfix bei der nächsten wöchentlichen Server-Wartung aktiv werden. Das ist bei uns Mittwoch der 26. Februar 2020.

Was genau bezweckt Blizzard damit? Mit den Buffs will Blizzard den Klassen unter die Arme greifen, die bisher ein wenig zu schlecht wegkommen. Offenbar hat man sich die Damage-Zahlen in Ny’alotha angeschaut und will kleine Ungereimtheiten nun ausgleichen. Außerdem soll es leichter werden, den legendären Umhang upzugraden, indem es mehr Questbelohnungen pro Run in einer Verstörenden Vision gibt. Da diese auch noch häufiger zugänglich sind, lohnen sich die Daily-Quests und das Bezwingen von Rare-Mobs bald noch mehr.

Was haltet ihr von den Änderungen? Gute und sinnvolle Neuerungen? Oder nervig und unnötig?

