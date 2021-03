Je älter WoW: Shadowlands wird, desto besser gefällt es mir

Cortyn von MeinMMO gefällt die lange Pause vor dem nächsten WoW-Patch. Denn dadurch bleibt Zeit, ganz ungezwungen Spaß zu haben.

WoW: Shadowlands ist nun seit über drei Monaten veröffentlicht und langsam aber sicher haben alle Spieler alle Inhalte gesehen. Doch anstatt, dass Langeweile aufkommt, gefällt mir das Spiel immer besser. Denn je „ausgelutschter“ der aktuelle Content ist, desto freier kann ich wieder Inhalte angehen, die mir uneingeschränkt Spaß machen.

Für mich gilt also: Je länger Shadowlands draußen ist, desto mehr Spaß habe ich am Spiel.

Die Menge der Pflicht-Inhalte schrumpft

Mit jeder verstreichenden Woche schrumpft die Menge an Inhalten, die ich als „Pflicht“ ansehe. In den ersten Tagen und Wochen war es mir noch wichtig, absolut jede Berufungsquest abzuschließen, um maximalen Ruf bei den Fraktionen zu sammeln. Aus den wöchentlichen Besuchen in Torghast zum Sammeln von Seelenasche sind längst seltenere Ausflüge geworden, denn ich bin nicht mehr auf die Asche angewiesen. Das wöchentliche Abschließen der Missionen im Schlund zum Sammeln von Seelenasche und Stygia neigt sich auch dem Ende entgegen, denn eigentlich brauche ich beides nicht mehr.

Das heißt, ich habe nach dem Einloggen die vollkommene Freiheit, zu tun, was mir gefällt. Vorher hatte ich immer diese nervige Stimme im Hinterkopf, die mich dazu antrieb, doch noch Seelenasche zu sammeln, noch einmal Stygia zu farmen oder diese eine Weltquest mit dem Bonus-Ruf noch abzuschließen.

Das fehlt nun komplett. Ich kann einloggen, mir überlegen, woran ich gerne „arbeiten“ möchte und auf welche Ziele ich hinarbeiten will. Vor allem mit Anima kann man so viele verschiedene Dinge kaufen, dass die Auswahl mir gut gefällt.

Hierbei gilt wieder, dass man sich selbst kleine Ziele setzt, die man verfolgt. Ich gebe mich nicht der Illusion hin, schon bald 300.000 Anima gesammelt zu haben, um mir alles kaufen zu können. Aber vielleicht hier mal 5.000 für eine Waffe oder da mal 2.500 für ein cooles Rücken-Transmog – das ist auf jeden Fall drin.

Auch kann ich nun wieder mehr Zeit in Pet-Battles stecken und noch einige der alten Pet-Battle-Dungeons nachholen, aus denen mir noch einige Belohnungen fehlen. Das kam in den letzten Monaten viel zu kurz und hat nun endlich wieder Platz.

Ein paar Pflichten bleiben

Klar, ein paar „Pflichttermine“ habe ich noch immer und die hab’ ich mir ja auch selbst ausgesucht. Immerhin raide ich heroisch und bisher weigert sich Denathrius noch immer, endlich seinen Löffel abzugeben oder mir mal Ramona Remornia als Schwert zu geben. Bis der endlich ins Gras beißt und auch diese Pflicht wegfällt, werden sicher noch ein paar Wochen vergehen.

In Dungeons gibts auch manchmal ein wenig Zoff – zum Glück sind immer die anderen Schuld.

Und dann gibt’s da noch Mythisch+.

Meine Gruppe gehört sicher nicht zur spielerischen Elite mit Weltrang-Niveau, versucht trotz eines recht lockeren Spielstils aber das Beste rauszuholen. Aktuell sind wir im Bereich von „M+13“ angekommen – mit dem Ziel, noch vor dem Patch 9.1 Ketten der Herrschaft aus eigener Kraft in allen Dungeons M+15 abschließen zu können, um das Reittier abzustauben. Alle sind engagiert und bereit, sich zu verbessern, ohne dass es in klischeehaftes „Tryharden“ abschweift.

Da gibt’s jede Woche eine kleine Verbesserung für ein bis zwei Dungeons – es ist ein mittelfristiges Ziel, wir haben es nicht besonders eilig. Eben eine eher gemütliche Einstellung zum Progress, ohne aber direkt die Hände in den Schoß zu legen.

Mehr Freiheit, da weniger Druck

Aktuell fühlt sich in WoW: Shadowlands für mich alles viel „freier“ an. Ich kann selbst entscheiden, was für Inhalte ich angehe und habe nicht mehr den Druck, bei irgendetwas Relevantem hinten dran zu hängen, wenn ich es mal einen oder zwei Tage schleifen lasse. Mein virtueller Kleiderschrank freut sich auf jeden Fall über die Transmog-Sets, die vervollständigt werden und meine Haustiersammlung platzt nun auch bald aus allen Nähten.

Patch 9.1 dürfte noch weit enfernt sein.

Auch wenn die Aussicht, noch mehrere Monate auf Patch 9.1 Ketten der Herrschaft warten zu müssen, manche Spieler tierisch stört – mir gefällt das. Ein paar Monate der Ruhe, in denen bei WoW nichts wegläuft und ich ganz entspannt nur das tun kann, worauf ich wirklich Lust habe.

Ich glaube, das würde mir und dem Spiel regelmäßig gut tun. Und auch Spielern und Spielerinnen, die ähnlich gestrickt sind wie ich.

Was macht ihr aktuell so in WoW? Habt ihr Langeweile? Oder nutzt ihr die ruhigeren Wochen, um persönliche Ziele zu verfolgen?

Immerhin sieht Patch 9.1 auch richtig gut aus – selbst wenn es einige Hate gibt.