Wird Sylvanas doch „gut“? Neues WoW-Cinematic verwirrt die Fans

Dataminer haben ein neues Cinematic aus World of Warcraft: Shadowlands entdeckt, das wohl bald im Spiel zu sehen sein wird. Darin tauchen der gefangene Anduin und Sylvanas auf. Aber die Banshee-Königin verhält sich ganz anders, als man es von ihr kennt.

Das ist das Cinematic: Bereits seit Release von Shadowlands ist der Allianz-König Anduin ein Gefangener von Sylvanas Windläufer und dem Kerkermeister in dessen Turm, Torghast. Dorthin wurde Anduin zusammen mit anderen wichtigen Charakteren wie Jaina, Baine und Thrall verschleppt.

Nachdem die anderen drei bereits befreit wurden, fehlt nun noch Anduin. In dem neuen Cinematic ist zu sehen, wie Sylvanas mit ihrem Gefangenen spricht und ihm eine Auswahl anbietet.

Spoilerwarnung: Das hier eingebundene Video verrät schon etwas über die Story von Shadowlands, die ihr euch selbst erst noch freispielen müsst.

Übersetzung der 1. Szene

Sylvanas: Lord Denathrius wurde gefangengenommen. Was ist unser Plan, um ihn zu befreien? Kerkermeister: Jede Seele hat ihre Bestimmung. Denathrius hat seine erfüllt. Wir müssen unsere nächste Waffe schmieden. Sylvanas: Er ist nicht bereit. Kerkermeister: Dann ist ein direkterer Ansatz notwendig. Wir sind nicht so weit gekommen, um nun zu zaudern. Ihr wisst, was getan werden muss.

Übersetzung der 2. Szene

Anduin: Ah … da ist sie wieder. Wisst Ihr, Eure endlosen Vorträge … Sylvanas: … haben Euch nicht überzeugen können. Wie dem auch sei, das Gespräch ist vorbei. Wir werden euch besitzen, auf die eine oder andere Weise. Darum biete ich Euch dies an – ein letztes Mal. Tretet uns bei, oder werdet gezwungen, zu dienen. Anduin: Was für eine Wahl ist das? Warum gebt Ihr mir überhaupt … es ist die Wahl, die ihr nie hattet. Trotz eurer großen Pläne ist dort noch immer ein Stück Sterblichkeit, das euch heimsucht. Als hätte die Banshee-Königin die Waldläufer-Generalin nicht vollkommen ausgelöscht. Sylvanas: Tut das nicht. Anduin: Jetzt verstehe ich, warum Ihr mich hergebracht habt. Warum Ihr so sehr versucht, mich zu überzeugen. Denn wenn Ihr mich dazu bringt, die Hoffnung fahren zu lassen, könnt Ihr das endlich auch tun. Sylvanas: Genug! Sie richtet eine Seelenklinge auf ihn. Unterwerft euch! Ihr macht es nur schwerer für Euch. Anduin: Nicht schwerer für mich … jetzt, Ihr, mit all dieser Macht … wie würdet Ihr sie einsetzen? Sylvanas: Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt zu wanken. Anuin: Warum zögert Ihr dann? Trefft Eure Wahl, Sylvanas Windläufer.

Spieler vermuten „redemption arc“ für Sylvanas

Was hat das Cinematic zu bedeuten? Sylvanas bedroht Anduin mit einer Seelenklinge in einer ähnlichen Position, wie sie Arthas in den Cinematics von Wrath of the Lich King gehalten hat. Ihr ganzes Verhalten erinnert stark an den Lichkönig, der Sylvanas keine Wahl gelassen, sondern sie zum Dienst im Untod gezwungen hat.

Zugleich ist Sylvanas am Ende des kurzen Videos offenbar nicht mehr die lebensverachtende Schurkin, die ohne Reue ein ganzes Volk auslöscht und im Anschluss sogar ihre Seelen quält. Anduin scheint sie zu verunsichern und etwas in ihr anzusprechen.

Das kritisieren die Spieler: Seit das Cinematic gefunden wurde, diskutieren die Spieler rege über dessen Bedeutung. Offenbar sorgen Sylvanas verschiedene Emotionen für viel Gesprächsstoff und Unsicherheit.

Einige Spieler denken, dass das alles der Anfang für einen „redemption arc“ ist (etwa: Wiedergutmachung, Erlösung). Mit einem solchen Handlungsbogen soll ein eigentlich böser oder niederträchtiger Charakter von seinen Sünden losgesprochen und „gut“ gemacht werden. Dafür spräche, dass Sylvanas in der Szene anscheinend zu einer gewissen Menschlichkeit findet.

In den Diskussionen wird Sylvanas deswegen mit Kerrigan aus Starcraft oder Illidan verglichen, die ähnlich heroisiert wurden. Nicht allen passt das allerdings, wie etwa wowhead-Nutzer patevasiliu:

Das wäre okay, wenn Sylvanas schlimmste Tat als Schoßhündchen des Kerkermeisters gewesen wäre, ein paar Kätzchen zu töten, aber sie hat einen Genozid verübt, eine Hauptstadt niedergebrannt und einen Krieg verursacht. Etwas spät für eine Erlösungs-Story.

Andere, wie reddit-Nutzer shiftywalriseyes, vermuten, dass Anduin nun zu einem „Lich King 2.0“ werden soll. Mit Anduins Schwert, Shalamayne, das der Kerkermeister zu einer Seelenklinge wie Frostgram umgeschmiedet hat, könnte der junge König ähnlich in den Dienst gezwungen werden wie damals Arthas.

Arthas war nämlich vielleicht gar nicht so böse, wie wir dachten.