Der größte WoW-Schurke war vielleicht gar nicht so böse, wie wir dachten

Arthas gilt als einer der tragischen Bösewichte in der Geschichte von World of Warcraft. Doch war er vielleicht gar nicht so böse, wie wir alle dachten?

Die Geschichte von Arthas Menethil, dem ehemaligen Prinzen von Lordaeron und anschließendem Lichkönig ist eigentlich seit über 10 Jahren auserzählt. Mit seinem Tod im Raid Eiskronenzitadelle sollte eine Ära enden, die das Warcraft-Universum lange Zeit geprägt hatte. Einer der wichtigsten und bedeutsamsten Charaktere starb. Doch vielleicht wurde Arthas nie zu dem Monster, für das wir ihn alle gehalten haben.

Das Video Nachleben: Bastion hatten wir auf MeinMMO bereits genauer analysiert, doch einen Punkt dabei ausgelassen, weil er weit in die Spekulation hineinreicht. Arthas‘ Seele wurde niemals „rechtmäßig“ zu einem Aufenthalt im Schlund verurteilt. Für gewöhnlich werden alle Seelen nämlich vor die Seelenrichterin geführt und dann über ihr Schicksal entschieden. Nur die finstersten Seelen landen im Schlund und werden mit ewiger Verdammnis bestraft.

Das Video zeigt die Kyrianerin Devos und die Seele von Uther, die Arthas im Augenblick seines Todes aufsuchen. Sie reißen die Seele des Lichkönigs an sich und entscheiden eigenmächtig darüber, was mit seiner Seele geschehen wird.

Uther und Devos haben sich über diesen natürlichen Kreislauf erhoben und eigenmächtig die Seele von Arthas in den Schlund geworfen. Dabei haben sie gar nicht die nahezu omnipotente Einsicht, welche die Seelenrichterin eigentlich besitzt. Sie können keine Entscheidungen mit dem vollen Wissen treffen, wie es eigentlich um Arthas‘ Seele stand.

Diese Tat steht auch im krassen Kontrast zur Darstellung von Arthas in dieser Szene. Der ehemalige Lichkönig, im Würgegriff des Paladins, sieht dabei nicht wie das finstere Monster aus. Seine Gesichtszüge sind sanft, fast schon friedlich – als wäre er einfach wieder der Mann, der er einst war. Doch es gibt auch viele handfestere Argumente.

Arthas wirkt nicht länger wie die finstere Kreatur, die er einst war.

Was spricht für Arthas gute Seite?

Es gibt zahlreiche Indizien dafür, dass Arthas nicht nur der eiskalte Bösewicht war, für den er immer gehalten wurde. Auch wenn seine Taten finster waren, war seine Seele es womöglich nicht.

Das beginnt schon in Warcraft 3. Nachdem Arthas die Runenklinge Frostgram erhält, wandelt sich sein Charakter und er wird zu dem „Verräter“, den wir kannten. In der ersten Mission der Untoten-Kampagne offenbart ihm ein Schreckenslord dann, dass Frostgram Seelen verschlinge und Arthas‘ Seele die erste war, die der Klinge zum Opfer fiel. Allein das würde schon bedeuten, dass Arthas gar nicht mehr der tatsächliche Entscheidungsträger all seiner Taten war.

Auch später finden sich immer wieder Indizien dafür, dass Arthas sich einen Kern seines guten Wesens bewahrt hatte.

Seine gute, kindliche Seite kann man in Eiskrone treffen. Der kleine Junge Matthias Lehner (ein Anagramm zu Arthas Menethil) ist dort ein wichtiger Questgeber.

Arthas hat ein Schmuckstück von Jaina Prachtmeer, seiner Jugendliebe, aufbewahrt. Auch als Lichkönig trug er das Schmuckstück noch bei sich.

Arthas hat die Geißel kontrolliert und sie niemals mit der vollen Macht auf Azeroth losgelassen. Deswegen benötigt es immer einen Lichkönig, der die Untoten unter Kontrolle hält. Das würde aber keinen Sinn ergeben, wenn die Geißel nur zum Zweck der totalen Vernichtung bestünde.

Bestärkt wird das noch durch den Augenblick seines Todes. Als Arthas zu Boden geht, Frostgram zerbrach und der Helm der Dominanz von seinem Kopf rutschte, war er nicht länger der Lichkönig. In seinen letzten Augenblicken sieht er die Seele seines Vaters und fragt: „Vater, ist es vorbei?“ Jetzt, in Nachbetrachtung, klingt dieser Satz noch viel mehr danach, als wäre Arthas schlicht nicht Herr seiner Sinne gewesen. Es scheint klar darauf hinzuweisen, dass Frostgram und der Helm der Dominanz nicht der Einfluss des Kerkermeisters (Jailer) waren.

Das ergibt auch in Hinblick auf die neusten Informationen Sinn. Frostgram und der Helm der Dominanz tragen beide „die Macht des Schlunds“ in sich und wurden dort geschmiedet. In Geschichten wird erwähnt, dass in dem Helm der Dominanz noch eine weitere Präsenz zu schlummern scheint – weder Ner’zhul (der erste Lichkönig) noch Arthas.

Auch das reiht sich nahelos ein und erklärt, warum der letzte Lichkönig, Bolvar Fordragon, im Laufe der Erweiterungen immer finsterer wurde. In den ersten Jahren hat er nur wenig übernommen, doch in Legion leitete der neue Lichkönig die Geschicke der Todesritter-Helden und der Schwarzen Klinge, die einmal mehr unter seine Kontrolle geriet.

Er befahl finstere Taten wie eine Attacke auf die Ordenshalle der Paladine mit vielen Toten sowie eine extrem düstere Ausrottung der roten Drachen im Rubinsanktum. All das wirkte so, als würde Bolvar Stück für Stück ebenfalls zu etwas finsteren werden – als würde die Kontrolle des Kerkermeisters stärker und stärker. Bis zu jenem Tag, an dem Sylvanas die Krone der Dominanz zerbricht.

Der Jailer – ein Strippenzieher schon seit Warcraft 3?

Wenn man all diese Faktoren zusammenzieht, dann erscheint es durchaus denkbar, dass Arthas nicht in den Schlund gehört, sondern mit einem Nachleben in Maldraxxus oder Revendreath deutlich besser aufgehoben wäre. Denn im Gegensatz zu vielen anderen, ganz offenbar vollständig finsteren Seelen, lebte in Arthas immer ein Funke des gutmütigen Paladins weiter, der er hätte werden sollen.

Was genau mit Arthas im Schlund geschehen ist, wissen wir nicht. Es ist aber davon auszusehen, dass er im Laufe von Shadowlands einen wichtigen Auftritt haben will. Blizzard hatte im Vorfeld angekündigt, dass man einen so bedeutsamen Charakter wie Arthas nicht ruinieren und sein Erbe nicht missachten will. Doch die Weichen sind längst dafür gestellt worden, dass Arthas zumindest in Patch 9.1 oder später eine Rolle spielen wird, wenn sich die Pläne des Kerkermeisters offenbaren. Mehr erfahren wir sicher, wenn Shadowlands im Oktober veröffentlicht wird.

Hofft ihr, dass Arthas eine Rolle in Shadowlands spielen wird? Oder wünscht ihr, dass Blizzard lieber die Finger von diesem großen Charakter lässt?