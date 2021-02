Die neue Erweiterung Shadowlands für World of Warcraft ist nun seit einigen Monaten spielbar. MeinMMO-Autor Benedict Grothaus spielt noch immer sehr intensiv. Sein Fazit: Es ist schon gut, aber es gibt einfach zu viel zu tun und zu wenige Belohnungen.

Ich bin nun schon seit 16 Jahren bekennender WoW-Spieler und finde Shadowlands eine wirklich gelungene Erweiterung. Die neuen Pakte sind ein spannendes, neues Feature mit interessanter Lore und die neuen Dungeons finde ich allesamt großartig.

Auch der neue Raid Schloss Nathria macht mir jetzt schon mehr Spaß als jeder Raid in BfA und sogar mehr als die meisten in Legion. Atmosphäre und Stimmung in der Instanz und im ganzen Addon stimmen einfach.

Trotzdem bin ich etwas unzufrieden mit Shadowlands. Nicht, weil es zu wenig bieten würde, sondern eher zu viel. An allen Ecken und Enden muss ich irgendetwas erledigen.

Ve‘nari schickt mich quer durch den nervigen Schlund, die Nachtfae hätten gerne mehr Anima von mir und Torghast lockt ebenfalls jede Woche mit zwei Flügeln, die ich bezwingen muss. Dazu gehe ich mit meiner Gilde jede Woche drei Abende raiden. Und arbeiten muss ich ja irgendwann auch noch.

Zu viel zu tun, keine Zeit für Spaß

Das gibt es alles zu tun: Shadowlands steckt voller Aktivitäten im Endgame. Viele davon tauchen regelmäßig auf – wöchentlich oder sogar täglich. Dabei kosten sie jedes Mal eine Menge Zeit:

der Schlund mit seinen täglichen Aufgaben, in dem man nur mit bestimmten Mounts reiten kann

tägliche Abgesandten-Quests und Weltquests

wöchentliche Aufgaben des Pakts

wöchentliche Aufgaben für PvP in Arenen oder Schlachtfeldern

zwei Torghast-Flügel jede Woche

mythische Schlüsselsteindungeons und der Schlachtzug

Bis auf Ve’nari haben nur wenige Leute Spaß im Schlund.

Als Belohnung für diese Aufgaben gibt es Anima, Seelenasche, Stygia oder Loot – allesamt nützliche Gegenstände, die ich mir nur ungern entgehen lasse. Blöderweise lassen sich wenige der Aktivitäten auch miteinander verbinden.

Dazu kommt noch, dass ich eigentlich Materialien oder Gold farmen sollte, um mich für das PvE überhaupt versorgen zu können. Mittlerweile kaufe ich fast nur noch Marken für echtes Geld.

Darum nervt mich das: Jede dieser Aktivitäten belohnt mich gefühlt zu wenig. Für den Aufwand, den ich hier reinstecke, hätte ich gerne mehr Ausbeute. Es fehlt mir das Gefühl, auch etwas erreicht zu haben.

Nachdem ich alle „Pflichten“ der Woche abgehakt habe, fühle ich mich nicht, als hätte ich etwas erreicht. Ich stöhne eher innerlich schon auf, weil das ganze Mühlrad sich Mittwoch schon wieder zu drehen beginnt. Zeit, um mal einen Twink zu zocken oder etwas zu farmen, gibt es kaum.

Das Schlimme daran ist, dass ich keine Wahl habe – oder zumindest bilde ich mir das ein. Alles, was ich mache, hat einen speziellen Zweck. Jede Aufgabe belohnt mich mit etwas, was ich anderswo nur bedingt oder gar nicht erhalten kann.

Wenn ich ein neues oder besseres Legendary haben will, MUSS ich nach Torghast.

Ein Gefühl von Pflicht

Warum muss das alles machen? Jede der Aktivitäten brauche ich, um mich zu verbessern:

Torghast liefer Seelenasche zur Herstellung auf Aufwertung legendärer Gegenstände

Ve‘nari und der Schlund gewähren mir Zugriff auf Sockel für meine Ausrüstung

wöchentliche Pakt-Aufträge bringen meinen Ruhm weiter und verbessern meine Seelenbande

Anima benötige ich zum Aufwerten meines Sanktums

PvP, Raid und mythische Schlüsselsteindungeons verbessern Beute für meine Große Schatzkammer

gewertete Arenen und Schlachtfelder verbessern meine Wertung, die ich brauche, um einige meiner besten Items aufzuwerten

Natürlich sind einige dieser Probleme „selbstgemacht“. Als Progress-Raider habe ich eben den Anspruch, das Beste aus meinem Charakter zu holen. In diesem Fall finde ich aber die Begrenzungen nicht gut.

Mit dem WoWAnalyzer werdet ihr zum richtigen Top-Raider

Wenn ich einmal mehr Zeit habe, etwa am Wochenende oder anderweitig, kann ich nicht für die nächsten Wochen „Ansparen“ und auch keine verlorene Zeit wiedergutmachen. Verpasse ich etwas, ist es weg und habe ich Zeit übrig, kann ich höchstens meine Schatzkammer noch aufbessern.

Ich fühle mich nicht so, als ob ich auch etwas für meine Zeit bekomme. Ich kann nicht mehr oder weniger machen als ein „Casual“-Spieler und werd selbst als Vielspieler auch nur so belohnt.

Mehr Belohnungen würden helfen

Wie wäre es besser? An sich ist es schon gut, dass es so viel zu tun gibt. Aber die Belohnungen sollten für viele der Bereiche einfach größer sein – oder überhaupt vorhanden. So wäre die Motivation größer, sich den wöchentlichen Grind auch anzutun.

Torghast könnte zusätzlich mit Anima belohnen. Das ganze Zeug wird doch sowieso in den Schlund abgepumpt, warum können wir es dem Kerkermeister nicht klauen?

Dungeons und Raidbosse benötigen dringend mehr als jämmerliche 35 Anima als „Trostpreis“. Anima-Belohnungen generell sollten höher sein, auch wenn Cortyn anderer Meinung ist.

Seelenasche würde ich gerne nachträglich farmen können mit einem wöchentlich steigenden Cap, ähnlich wie Eroberungspunkte oder Ruhm. Das wäre auch gut für Twinks.

Sockel brauchen eine alternative Quelle als nur Ve‘nari. Wer aktiv raidet, hat meist weder Lust noch Zeit, sich jeden Tag durch den Schlund zu kämpfen.

Insgesamt bin ich mir sicher, dass es Shadowlands gut tun würde, den Content nicht so stark zu strecken, wie es aktuell der Fall ist. Ein wenig schneller voranzukommen dürfte niemandem schaden, viele Gilden hängen ja noch immer an den Bossen im Raid. „Zu schnell“ geht es aktuell also sowieso nicht.

Ist alles schlecht? Auch, wenn es jetzt so klingt, als würde mich alles nerven, ist das nicht der Fall. Tatsächlich nervt es mich, wie viel ich in der Woche tun „muss“, aber viele Aktivitäten machen auch von sich aus Spaß.

Torghast besuche ich sehr gerne, würde ich aber auch gerne häufiger sehen – nur lohnt es sich eben nicht. Dungeons und sogar PvP machen ebenfalls Spaß, aber nur mit einer festen Gruppe, was die mögliche Zeit wieder einschränkt.

Denathrius vermöbeln macht richtig Spaß, ein gelungener Bosskampf – selbst als Ananas.

Und schlussendlich raide ich ja auch, weil es mir Freude bereitet. Nur würde ich mir manchmal wünschen, dass ich etwas besser Fortschritte erzielen kann. Die Belohnungen aus Dungeons und Schlachtzügen sind in Shadowlands ohnehin schon niedriger als in vorigen Erweiterungen – da kann doch wenigstens das drumherum etwas schneller gehen. Oder nicht?

Für die Zukunft wünsche ich mir auf jeden Fall, dass ich meine Begeisterung für WoW erhalten kann, auch durch schwerere Zeiten. Andere schaffen es ja auch: Mit 78 Jahren geht diese Twitch-Streamerin noch heroisch raiden.