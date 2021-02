WoW: Auch mit 78 Jahren geht diese Twitch-Streamerin noch heroisch raiden

Mit 78 Jahren ist man zu alt für World of Warcraft? Diese „WoW-Großmutter“ beweist das Gegenteil – raidet sogar heroisch und besucht mythische Dungeons.

Wenn man an Spieler von World of Warcraft denkt, dann haben die meisten vermutlich eine Spielerschaft mit dem Alter von 14 bis 40 Jahren vor dem geistigen Auge. Das sind dann frische Neueinsteiger und die ältesten sind einstige Studenten, die damals mit dem Release angefangen haben. Doch es gibt auch einige WoW-Spieler, die schon deutlich mehr Jahre auf dem Buckel haben und trotzdem

Eines dieser Beispiele ist die „Wowgrandma78“, die sich auf Twitch einiger Beliebtheit erfreut.

Wer ist das überhaupt? Auf ihrem Twitch-Kanal verrät die „WoWgrandma“ ein wenig über sich selbst. Sie ist – wie der Name erahnen lässt – 78 Jahre alt und zockt fleißig Videospiele und das schon seit 1998. Mit World of Warcraft hat sie im Dezember 2004 angefangen, also noch zu Vanilla-Zeiten, kurz nach dem Release des Spiels. Seit Anfang 2020 streamt sie auch auf Twitch und unterhält damit einige Zuschauer – in knapp einem Jahr hat sie schon über 25.000 Follower aufgebaut.

Gute Laune zeichnet ihren Stream aus: In den Streams von WowGrandma78 herrscht meist eine positive Atmosphäre, was auch an der Streamerin selbst liegt. Sie ist zumeist recht ruhig und hat immer ein paar aufmunternde Worte, wenn irgendwas mal nicht nach Plan klappt. Dabei ist sie so herzlich und zugleich witzig, dass man gar nicht anders kann als zu lächeln. Hier lobte sie erst kürzlich einen ihrer Mitspieler und erklärte, dass er „wie auf Crack spielt – auch wenn ich weiß, dass das nicht stimmt.“

Aber wenn wir ehrlich sind: Wen motiviert es bitte nicht, von einer älteren Dame mit positiven Worten aufgebaut zu werden?

Was macht sie so? In World of Warcraft spielt die „WoW-Omi“ vor allem ihren Wiederherstellungs-Druiden. Damit ist sie auch ziemlich aktiv. Wer nun denkt, dass so eine betagte Dame nicht viel auf dem Kasten haben kann, der irrt sich. Sie ist sowohl im heroischen Schloss Nathria unterwegs, aber auch in Dungeons der Kategorie „Mythisch+“. Bis hin zur Schwierigkeit „Mythisch+14“ hat sie es bereits geschafft – damit kann sie einige Erfolge verzeichnen, an denen viele jüngere Spieler noch scheitern.

Könntet ihr euch vorstellen, noch im hohen Alter so aktiv WoW oder ein anderes Spiel zu zocken und gar zu streamen?