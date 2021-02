WoW: Raidboss Schlickfaust wird klüger, so trickst er die Spieler aus

Manchmal schummeln nicht nur die Spieler, sondern auch die Bosse in WoW. Schlickfaust hat neue Tricks gelernt, mit denen er die Raider trollen kann.

Manche Bosse in World of Warcraft haben es ziemlich schwer. Jeden Tag werden sie von den fiesen Spielern umgepustet und müssen sich dabei noch an feste Regeln halten. Wenn die Spieler einmal eine vernünftige Taktik gefunden haben, dann wird die immer wieder angewandt und der Boss muss sich an die Regeln halten.

Schlickfaust aus Schloss Nathria hatte davon offenbar die Schnauze voll und machte nun seine eigenen Regeln – was ihm den Sieg über die Spieler einbrachte.

Schlickfaust hat neue Tricks gelernt – da schaut der Raid doof!

Was ist passiert? Im Subreddit von WoW postete der Nutzer NickyG91 einen kurzen Clip aus dem Kampf gegen Schlickfaust im Schloss Nathria. Der Clip zeigt die Übergangsphase des Bosses. Hier wird der Tank anvisiert, bevor Schlickfaust in gerader Linie auf den Tank zustürmt, um ihn zu erreichen und dabei im besten Fall eine der Säulen zu zerstören.

Doch der Schlickfaust im Video hat offenbar gar keine Lust darauf, sich an Taktiken und Regeln der Spieler zu halten. Anstatt in gerader Linie anzustürmen, läuft er einfach eine Zick-Zack-Route, um sämtliche Säulen perfekt zum umgehen und so direkt gegen eine Wand zu stürmen.

Entsprechend überrascht und mit viel „WTF?“ reagiert der Raid und nimmt die Niederlage lachend hin.

Warum ist das merkwürdig? Eigentlich stürmt Schlickfaust in gerader Linie auf den anvisierten Spieler zu, sodass man ihn der Reihe nach in die vier Säulen rennen lassen kann. Das betäubt ihn und sorgt dafür, dass er einige Sekunden lang zusätzlichen Schaden erleidet, bevor der Kampf wie gewohnt weitergeht.

Scheitert man an der Aufgabe jedoch und lässt Schlickfaust direkt in eine Wand rennen, dann bringt er die ganze Halle zum Einsturz, was innerhalb von wenigen Sekunden tödlichen Schaden verursacht.

Wenig verwunderlich also, dass der Kampf nach wenigen Sekunden mit einer Niederlage des Raid-Teams endete. Einige Bosse scheinen also doch langsam zu lernen.

Hattet ihr auch schon einen solchen Bug oder anderen interessanten Vorfall im aktuellen Raid?

