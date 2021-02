WoW: 10 Spezialisierungen werden gebufft – Ist eure auch dabei?

Ganze 10 Spezialisierungen bekommen in World of Warcraft nette Buffs. Wir verraten, welche Klassen bald noch mehr abgehen.

Obwohl World of Warcraft Shadowlands inzwischen eine ganze Weile veröffentlicht ist, läuft es mit der Balance in Dungeons und Raids noch nicht ganz rund. Zwar haben erste Änderungen bereits die größten Probleme ausgemerzt, doch am Feintuning wird noch gearbeitet. Deshalb können sich jetzt 10 Spezialisierungen auf einige Änderungen gefasst machen.

Was wird geändert? Insgesamt 10 Spezialisierungen bekommen einige Anpassungen mit Schadenssteigerungen von mehreren Prozent. Im Detail sind das:

Todesritter Frost Der Schaden aller Fähigkeiten wurde um 5 % erhöht.



Dämonenjäger Verwüstung Der Schaden aller Fähigkeiten wurde um 3 % erhöht.



Jäger Tierherrschaft Der Schaden aller Fähigkeiten wurde um 5 % erhöht. Überleben Der Schaden aller Fähigkeiten wurde um 5 % erhöht.



Magier Frost Der Schaden aller Fähigkeiten wurde um 3 % erhöht.



Frostmagier bekommen noch ein paar Bonusprozente.

Schurke Meucheln Der Schaden aller Fähigkeiten wurde um 5 % erhöht.



Schamane Verstärkung Der Schaden aller Fähigkeiten wurde um 3 % erhöht.



Hexenmeister Zerstörung Der Schaden aller Fähigkeiten wurde um 3 % erhöht.



Krieger Waffen Der Schaden aller Fähigkeiten wurde um 3 % erhöht. Furor Der Schaden aller Fähigkeiten wurde um 3 % erhöht.



Wann gehen die Änderungen live? Das wird mit den Wartungsarbeiten am kommenden Mittwoch implementiert, also am 3. Februar – vorausgesetzt, es gibt keine Änderungen mehr an diesen Verbesserungen für die verschiedenen Klassen.

Was bedeutet das? Die Änderungen dürften vermutlich an der Rangfolge der DPS-Klassen im Schloss Nathria nur wenig ändern. Das Ergebnis sollte aber sein, dass alle Klassen ein wenig näher beieinander sind und so sämtliche DPS-Klassen als „viable“, also „vertretbar“, angesehen werden. In den letzten Wochen und Monaten klafften hier die verschiedenen Spezialisierungen weit auseinander.

Profitiert eure Klasse auch von den Buffs? Oder seid ihr leer ausgegangen?

Einer der größten Botting-Anbieter wurde von Blizzard derweil bezwungen.