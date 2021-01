WoW: Irre Leistung – Ebene 8 von Torghast in unter 5 Minuten

Manche Klassen brauchen für Torghast in WoW fast eine Stunde. Doch dieser Jäger zeigt, dass man auch in 5 Minuten fertig sein kann.

Eines der Haupt-Features von WoW: Shadowlands ist der Turm Torghast. Während viele Spieler Spaß an den Gewundenen Korridoren haben und noch an dem besonderen Reittier arbeiten, sehen andere Torghast als lästige Pflicht. Immerhin gibt es dort jede Woche Seelenasche, die für den Bau von legendären Gegenständen benötigt wird. Ein Durchlauf auf Ebene 8, der 570 Seelenasche gewährt, dauert dabei im Schnitt zwischen 40 und 60 Minuten, benötigt also ein wenig Zeit.

Doch nicht für den Jäger Chaoswithinx. Der hat einen Rekord aufgestellt und Torghast auf Ebene 8 innerhalb von 5 Minuten abgeschlossen.

Seht euch hier sein Vorgehen an:

Wie ist das möglich? Jäger haben grundsätzlich mit der Fähigkeit Totstellen die Möglichkeit, kurz vor dem Endboss der jeweiligen Ebene die Bedrohung von allen Feinden zu verlieren. So kann Chaoswithinx einfach durch die Ebene zum Boss laufen, alles kurz resetten und dann lediglich den Boss umpusten, um rasch in den nächsten Bereich zu kommen.

Der Jäger benutzt zusätzlich noch ein paar spezielle Gegenstände. Er gleitet etwa auf einem kleinen Legions-Raumschiff, was seine Bewegungsgeschwindigkeit massiv erhöht. Das ist ein Item, das man sich damals in Legion verdienen konnte und eher als Spielerei gilt. In Torghast erfüllt es aber offenbar einen soliden Nutzen, um Speedrun-Rekorde aufzustellen.

Das beschert dem Jäger eine fantastische Zeit von 4 Minuten und 56 Sekunden.

Entgeht ihm dabei was? Ja und Nein. Grundsätzlich hätte Chaoswithinx noch viele weitere Anima-Kräfte sammeln können, was seinen Schaden noch deutlich erhöht hätte. Dafür hätte er allerdings bei den Mittlern einkaufen oder zusätzliche Feinde bezwingen müssen. Wie das Video zeigt, waren zusätzliche Anima-Kräfte aber absolut nicht notwendig. Von daher hat der Jäger wohl maximale Effizienz an den Tag gelegt und kann seine wöchentliche Torghast-Pflicht innerhalb von wenigen Minuten abhandeln.

Wie schnell kommt ihr inzwischen durch Torghast? Mit welcher Klasse habt ihr im Turm am meisten Spaß?

Wie Blizzard Torghast noch etwas interessanter machen könnte, haben wir hier besprochen.