WoW: Alte Inhalte sind gerade viel zu schwer, Spieler beschweren sich

Allerdings gibt es auch jetzt noch immer wieder Bedarf an Anpassungen der Balance in aktuellen Inhalten von Shadowlands. Erst vor wenigen Tagen wurden 4 der 8 Dungeons massiv generft . Solange solche Änderungen noch anstehen, dürften alte Inhalte wohl weiter hinten auf der Prioritätenliste stehen.

Besonders ärgerlich ist, dass viele Inhalte, die man auf Stufe 120 noch solo erledigen konnte – wie etwa die Nachtfestung – mit vielen Klassen kaum noch solo bewältigen kann oder dafür viel mehr Zeit aufwenden muss. Inhalte, die einst alleine abgeschlossen werden konnten, benötigen nun eine ganze Gruppe. Für einen Teil der Spieler ist so eine wichtige Beschäftigung in WoW vorerst weggefallen.

In World of Warcraft stellen sich viele Spieler noch den Herausforderungen, die Shadowlands zu bieten hat. Doch so manch einer sammelt gerne Transmog-Sets aus alten Raidinhalten. Ärgerlich ist hier, dass das gerade nur schwer geht. Denn viele veraltete Inhalte sind für Solo-Spieler noch immer nahezu unmöglich, zu meistern. Die sonst übliche Reduktion der Schwierigkeit entfällt.

Alter Content ist in World of Warcraft gerade viel zu schwer und solo oft unschaffbar. Doch woran liegt das eigentlich?

